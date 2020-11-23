МИД: РФ жестко ответит, если страны-члены ДОН будут передавать данные США

По его словам, Вашингтон ведет "нечистоплотную подковерную игру", требуя от своих союзников передачи данных, собранных во время наблюдательных полетов над Россией. При этом США хотят, чтобы европейцы отказывали России совершать наблюдательные полеты над американскими военными объектами в Европе. "Это грубейшее нарушение договора. Если оставшиеся государства-участники пойдут на поводу у США, наши жесткие ответные меры не заставят себя ждать, - отметил Гаврилов. - Мы намерены твердо добиваться строжайшего соблюдения европейскими партнерами договорных положений о непередаче этой информации".

По мнению дипломата, европейские страны заинтересованы в сохранении Договора об открытом небе. В связи с этим Москва рассчитывает, что они будут соблюдать условия соглашения. "Мы предложили зафиксировать это еще раз в документе Консультативной комиссии по открытому небу. Таким образом, мы ждем ответа от европейских столиц по этому вопросу, он в проработке. Негативной особо реакции мы пока не встретили, будем работать над этим вопросом", - добавил Гаврилов.

Он также обратил внимание, что если США захотят вернуться в ДОН, они должны будут делать это на общих основаниях.