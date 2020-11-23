Михаил Ефремов выплатил семье погибшего Захарова расходы на похороны

Хамовнический суд Москвы в понедельник снял с рассмотрения гражданский иск потерпевших к Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Хамовнического суда, суд вынес определение о прекращении производства по делу в связи с отказом от иска.

Суд должен был рассмотреть иск о компенсации морального и материального вреда к Ефремову со стороны трех потерпевших - родственников погибшего Сергея Захарова. Иск состоял из двух частей: первая касалась морального вреда и составляла 3 млн рублей, а вторая - непосредственно расходов на организацию похорон в 111 тысяч рублей.

Три миллиона Ефремов передал потерпевшим еще непосредственно во время суда. Как выяснилось, чуть позже он компенсировал и расходы на похороны. Поэтому потерпевшие отказались от иска. Кроме того, как сообщил адвокат Александр Добровинский, каждый из трех потерпевших получил личные письма от Михаила Ефремова с извинениями за произошедшее.