Минцифры объявило сбор заявок на предустановку российского ПО

Первый перечень приложений будет сформирован до 15 декабря 2020 года. Заявки принимаются до 1 декабря в электронной форме с последующей отправкой на бумажном носителе, сообщило министерство. По итогам рассмотрения заявок предложения по перечню ПО будут направлены в правительство.

"Мы неоднократно встречались для обсуждения требований и порядка предустановки с профильными ассоциациями, производителями техники, ритейлерами, разработчиками мобильных операционных систем и магазинов приложений. Нами была услышана общая озабоченность сроками, и в настоящий моменты мы прорабатываем варианты, которые позволят сбалансировать интересы всех участников", - отметил замглавы Минцифры Максим Паршин.

В Госдуме рассматриваются поправки в законодательство о переносе сроков обязательной предустановки российского ПО с 1 января на 1 марта 2021 года.