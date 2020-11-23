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23.11.2020 14:01
Рубрика: Российский автопром

Мощности на полную: АвтоВАЗ получил очередной госзаказ на Lada 4x4

Текст: Константин Руссов
Фото: Ренат Закиев/РГ Фото: Ренат Закиев/РГ
Фото: Ренат Закиев/РГ

С 1 января 2021 года АвтоВАЗ уводит большинство своих производств на четырёхдневную рабочую неделю.

Фото: Валерий Карташов
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Выяснилось, что приказ отменят для сборочно-кузовного производства: оно получило крупный госзаказ на выпуск Lada 4x4.

Согласно госзаказу, АвтоВАЗ должен поставить 2500 экземпляров внедорожника медицинским учреждениям страны. Задача будет выполнена предприятием до конца февраля 2021 года, соответственно, с нового года четырёхдневка для производства Lada 4x4 отменяется. Об этом сообщает AvtoVAZ News со ссылкой на заводские источники.

В настоящее время на АвтоВАЗе прорабатывается проект приказа, который предусматривает отмену неполной рабочей недели с 1 января 2021 года: завод, скорее всего, продолжит работу в "нормальном" режиме, но с уменьшением скорости конвейера и/или введением кратковременных простоев.

#Lada