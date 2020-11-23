Мощности на полную: АвтоВАЗ получил очередной госзаказ на Lada 4x4

С 1 января 2021 года АвтоВАЗ уводит большинство своих производств на четырёхдневную рабочую неделю.

Выяснилось, что приказ отменят для сборочно-кузовного производства: оно получило крупный госзаказ на выпуск Lada 4x4.

Согласно госзаказу, АвтоВАЗ должен поставить 2500 экземпляров внедорожника медицинским учреждениям страны. Задача будет выполнена предприятием до конца февраля 2021 года, соответственно, с нового года четырёхдневка для производства Lada 4x4 отменяется. Об этом сообщает AvtoVAZ News со ссылкой на заводские источники.

В настоящее время на АвтоВАЗе прорабатывается проект приказа, который предусматривает отмену неполной рабочей недели с 1 января 2021 года: завод, скорее всего, продолжит работу в "нормальном" режиме, но с уменьшением скорости конвейера и/или введением кратковременных простоев.