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23.11.2020 20:05
Рубрика: Спорт

Нападающий "Спартака" Соболев прооперирован в Риме

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

В понедельник в римской клинике "Вилла Стюарт" была проведена операция на травмированном колене нападающего "Спартака" и сборной России Александру Соболеву. Футболист должен вернуться в строй после зимней паузы.

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Об операции сообщил сам Соболев на своей странице в Instagram. "Операция прошла хорошо. Скоро вернусь, а вернусь сильнее. Всем спасибо за теплые слова и поддержку", - написал он.

Из-за проблем с коленом Соболев не смог помочь сборной России в недавних матчах Лиги наций против команд Турции и Сербии. Футболист был направлен на обследование в Рим, где врачи подтвердили вердикт спартаковских врачей о необходимости хирургического вмешательства.

В нынешнем чемпионате России Соболев принял участие в 12 матчах и отметился пятью забитыми мячами.

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