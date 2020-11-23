Названы самые захватывающие кинопогони

Эксперты по автострахованию из британской компании Money решили выяснить, погони из каких фильмов больше всего волнуют зрителей. Для этого они использовали научный метод: собрали сто "подопытных кроликов", и измерили им частоту пульса во время просмотра гонок на экране.

По результатам эксперимента был составлен список из 20 картин, вызывающих у зрителей учащенное сердцебиение. Первое место в нем занял блокбастер "Безумный Макс: дорога ярости" 2015 года, представляющий, по сути, одну большую сцену погони. Две другие ступеньки на виртуальном пьедестале почета достались шестой и седьмой части франшизы "Форсаж", на четвертом месте - "Ронин", на пятом - "Малыш на драйве".

Во время просмотра погонь в "Безумном Максе" частота сердечных сокращений у зрителей увеличивалась в среднем на 33% - до 85 ударов в минуту по сравнению с 64 ударами в минуту в спокойном состоянии. Эксперты отмечают, что творение режиссера Джорджа Миллера пришлось по вкусу как зрителям, так и кинокритикам, присудивших ему шесть премий "Оскар". В топ-20 попал еще и "Безумный Макс 2: Воин дороги" 1981 года, который занял 13-е место.

Хоть первое место в рейтинге и досталось одной из серий "Безумного Макса", но в "командном зачете", как и следовало ожидать, безоговорочным лидером оказалась франшиза "Форсаж". Целых пять фильмов из нее попали в топ! Причем "Форсаж 7" оказался самым кассовым фильмом из рейтинга, собрав в прокате более полутора миллиардов долларов.

Помимо шестой и седьмой серии зрители особенно любят самый первый "Форсаж" с Вином Дизелем и Полом Уокером в главных ролях (шестое место в списке). Но главная звездой сериала следует все же признать Дуэйна Джонсона по прозвищу "Скала", который снялся в четырех фильмах, попавших в топ-20. Подсчитано, что "Форсажи" с участием Джонсона принесли киномагнатам больше на 309% сборов по сравнению с теми, где его не было - в среднем плюс 755 миллионов к каждому фильму.

Помимо упомянутого уже "Ронина" и "Безумного Макса", из тех фильмов, что можно назвать классическими, в списке можно заметить "Французского связного" (1971), "Угнать за 60 секунд" (1974) и "Терминатор 2: Судный день" (1991). А вот знаменитые погони из фильмов "Буллит" со Стивом Маккуином, или из "Скалы", где Шон Коннери разнес полгорода на "Хаммере", зрителей взволновали недостаточно сильно. Из фильмов про Джеймса Бонда, кстати, в топе оказался лишь "Квант милосердия".

Для чего экспертам по автострахованию понадобилось проводить такое исследование, компания Money не сообщает, но, возможно, вам лучше скрыть в социальных сетях список своих любимых фильмов.