Оформить ДТП без ГИБДД в электронном виде теперь можно по всей стране

Оформить так называемое электронное извещение о ДТП теперь можно по всей территории России. Суперсервис "Помощник ОСАГО" заработал с 23 ноября для всех регионов, сообщили в Российском союзе автостраховщиков.

"Помощник ОСАГО" - это возможность оформить мелкую аварию не только без вызова ГИБДД, но еще и без бумаг. Все делается в электронном виде. Единственное, для чего бумага понадобится, это нарисовать схему ДТП, чтобы ее сфотографировать и прикрепить к электронному извещению.

Напомним, что таким образом можно оформить аварию в том случае, если в ней участвовали только два автомобиля, владельцы которых застрахованы по ОСАГО, нет пострадавших и не причинен ущерб третьим лицам. При этом оба участника должны быть зарегистрированы на портале госуслуг, и хотя бы у одного из них должно быть установлено мобильное приложение "Помощник ОСАГО". При этом, если оформлять ДТП с фотофиксацией, которая предусмотрена в "Помощнике ОСАГО", то можно рассчитывать на выплату в пределах 400 тысяч рублей. Без нее - в пределах 100 тысяч рублей.

Процедура оформления занимает около 15 минут. Часть данных о документах (водительское удостоверение, данные о полисе ОСАГО) для извещения поступят из личного кабинета водителя на портале госуслуг и из АИС ОСАГО. Участникам останется только проверить их правильность и выполнить фото с места происшествия, следуя специальным подсказкам, а также ввести иные данные, требуемые для составления извещения о ДТП.

В обновленной версии приложения таким образом можно оформить ДТП даже в том случае, если у участников аварии есть разногласия по обстоятельствам аварии или по повреждениям. Но при наличии разногласий, рассчитывать можно на возмещение в пределах 100 тысяч рублей.

Кроме того, теперь оформить электронное извещение можно и в том случае, если автомобиль принадлежит юридическому лицу.

С 1 ноября прошлого года это приложение работало только для аварий, произошедших на территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Татарстана. С 1 ноября этого года оно должно было заработать по всей стране. Но в связи с пандемией тестовые испытания затянулись, и оно заработало по всей стране только сегодня.

"Важно, что приложение, которое уже облегчило жизнь тысячам автомобилистов пяти пилотных регионов, начнет работать на всей территории России. Причем оно станет доступно автовладельцам как раз тогда, когда задача сокращения количества визитов в офисы страховых компаний особенно актуальна из-за эпидемии коронавируса", - сказал президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.