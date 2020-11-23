Оксфордская вакцина против COVID -19 показала 70% эффективности

Вакцина против коронавирусной инфекции, разработанная шведско-британской фармкомпанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, показала в ходе испытаний высокую эффективность, сообщили сегодня в фармацевтической компании.

В официальном сообщении уточняется, что испытывалось два варианта введения вакцины, и они показали разную эффективность.

В первом случае более чем 2,7 тыс. человек вакцина была введена сначала в половинной дозе, а спустя месяц - была проведена ревакцинация полной дозой препарата. Такой способ вакцинации показал эффективность 90%.

Альтернативный вариант с двукратным введением полной дозы также с месячным интервалом, который тестировали на почти 9 тыс. испытуемых, оказался менее эффективным - только 62%.

Таким образом, средняя эффективность вакцины с учетом данных обоих тестов составила 70%, говорится в сообщении AstraZeneca.

В ВОЗ заявляли, что готовы рекомендовать к применению вакцины от COVID-19, которые продемонстрируют эффективность 50% и выше.

Напомним, что оксфордская вакцина, так же как и наш "Спутник V", относится к типу векторных вакцин. Для доставки в организм человека фрагментов генома коронавируса оксфордские ученые использовали аденовирус обезьян. В российской гамалеевской вакцине использовались два штамма человеческих аденовирусов.

Как и в случае объявленной недавно эффективности двух американских вакцин, а также нашего "Спутника V", речь идет о промежуточных результатах, поскольку клинические исследования будут продолжаться.

В компании отметили, что вариант вакцинации с введением при первой инъекции половинной дозы вакцины, более предпочтителен. Он не только более эффективен, но так же позволит привить больше людей.

В AstraZeneca отметили, что всего был выявлен 131 случай заражения участников испытаний COVID-19. При этом ни у кого из заболевших болезнь не протекала тяжело и никому из них не потребовалась госпитализация. Иммунный ответ формировался через 14 дней после введения второй дозы вакцины.

В последние дни о высокой эффективности своих вакцин от COVID-19 сообщили и другие разработчики. Так, американская Moderna оценила эффективность своего препарата в 94,5%, Pfizer в партнерстве с BioNTech - в 95%. НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи оценил эффективность первой российской вакцины "Спутник V" в 92%.