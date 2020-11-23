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23.11.2020 18:54
Рубрика: Власть

Правительство не планирует вводить новые ограничения из-за COVID-19

Текст: Татьяна Карабут
Новых ограничительных мер из-за COVID-19 в России вводить не планируется. В оперативном штабе РФ по борьбе с корнавирусной инфекцией не видят на то оснований.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

"Ограничительные меры вводятся главами субъектов в зависимости от эпидемической ситуации в том или ином регионе. На федеральном уровне введение дополнительных ограничительных мер в настоящий момент не планируется", - пояснили журналистам в оперативном штабе 23 ноября.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Ранее 23 ноября "Интерфакс" со ссылкой на источники в федеральном правительстве сообщил о возможности введения таких мер.

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, ситуация в России остается напряженной. Однако в тех регионах, где соблюдаются рекомендации, ситуация улучшается.

По данным оперштаба, за последние сутки прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России 23 ноября поставил новый антирекорд - 25173 случая. С начала пандемии COVID-19 в мире заразились более 58,6 млн человек, около 1,4 млн умерли. В России, по данным оперштаба, зарегистрировано 2 114 502 случая заболевания, выздоровели 1 611 445 человек, умерли 36 540.

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