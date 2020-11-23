Почему Россия стремительно избавляется от деревянной архитектуры

На минувшей неделе Москва потеряла еще один памятник деревянной архитектуры, который им не являлся официально. А в древнем Касимове сожгли замечательный особняк на берегу Оки.

Россия горела всегда. Опустошительные пожары уничтожали целые деревни и села, а иногда выгорали города.

Постройки в них были преимущественно деревянными, бороться с огнем получалось плохо. Отсюда - масштаб бедствия.

Однако древесина долгое время оставалась наиболее доступным строительным материалом. Плотники ставили отменные срубы, украшали дом резьбой и кружевными наличниками.

Некоторые из таких домов дошли до нас и считаются памятниками архитектуры. Например, изба коллекционера и писателя Михаила Погодина в Москве, близ Новодевичьего монастыря.

Но деревянная Москва, которая не обладает охранным статусом, постепенно уходит. Дома гниют, разрушаются. Или их просто сжигают и разрушают, как дом на Малой Семеновской улице, принадлежавший купцу Федоту Макарову. Он был построен в начале ХХ века.

Фотограф Кирилл Лебедев ведет летопись деревянной Москвы. На его странице в соцсети все деревянные здания столицы, в том числе, те, от которых избавились за то время, что существует блог Лебедева.

- Когда с дома сняли облицовку, показалась литера "М", которая подтверждала мою версию, что дом принадлежал именно Макарову, - говорит Кирилл.

Он включил этот дом в свой альбом "50 красивейших деревянных домов Москвы". О том, что его снесут, не говорилось, все произошло внезапно. По словам Кирилла, собственник здания даже взаимодействовал с градозащитниками из "Архнадзора". Они запротоклировали декор дома, чтобы воспроизвести его при реставрации...

- Сруб оказался в среднем состоянии, часть бревен требовалось заменить. Но через полгода здание просто снесли. Почему? Мне встречалась версия, что кто-то признал, будто бы 95 процентов сруба было повреждено. Но это неофициальная версия, - говорит Лебедев.

Что дальше? Так в итоге избавятся от всех деревянных зданий? По словам Кирилла, вся деревянная Москва не исчезнет, потому что сотни деревянных архитектурных памятников охраняются государством:

- С теми, что не охраняются, все сложнее. Например, избу на Масловке по просьбам и местных жителей, и того же "Архнадзора" давно пытаются поставить на охрану. Но документы на признание этого дома памятником всякий раз возвращают обратно.

Лебедев сейчас особенно переживает за здание деревянного вокзала на улице Космонавта Волкова. В 1901 году, после постройки Московско-Виндавской железной дороги, он два месяца был одним из столичных вокзалов, находясь при этом вне городской черты. После открытия Виндавского (Рижского) вокзала стал обычным станционным строением, спустя век оказавшимся никому не нужным.

Интересно, что прямо сейчас в Москве строят деревянный дом. Это большая редкость. На Долгоруковской улице возводят копию дома, стоявшего на этом месте 30 лет в полуразрушенном состоянии. Он истлел настолько, что восстановить его не представлялось возможным.

А, например, в подмосковном Орехове-Зуеве крепкий дом местного врача и общественного деятеля Угрюмова, построенный в начале ХХ века, собирались разобрать на дрова.

Объявление о том, что строение продают за рубль на одном из сайтов увидел фотограф Федор Савинцев. Он собирался купить дом и перевезти в другое место. Однако вмешался один из местных депутатов.

В итоге дом сохранят, но не в Орехове-Зуеве, а перевезут в соседнюю Черноголовку, в музей.

Перевозить в музей из Касимова (это город в Рязанской области) почти нечего. Там сгорел дом Баркова на набережной Оки. Остались лишь каменные колонны и цокольный этаж.

Многие называли этот дом самым красивым в городе. По имеющимся данным, в 1818-м году его купил бывший крестьянин, выбившийся в купцы - Дмитрий Барков.

А в последние годы в доме хозяйничали бездомные. Как говорят, из-за разведенного ими огня он и вспыхнул...