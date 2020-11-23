В московском метро произошел сбой на "зеленой" ветке

На Замоскворецкой линии московского метро произошел технический сбой: был остановлен для проверки один из поездов.

Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта, для "проверки состава и инфраструктуры" остановили поезд, который проходил обкатку и следовал без пассажиров. В свою очередь источники ТАСС в экстренных службах утверждают, что проверялась в том числе информация о возгорании на станции "Тверская".

"Все устройства метрополитена работают штатно", - отметили в дептрансе. Сейчас движение на линии вводится в график.