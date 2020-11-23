Больше 20 полевых кухонь развернули во Владивостоке и Артеме

Новости

Bloomberg сообщил о первой в истории смене лидера по переработке нефти 07:24
SpaceX перенесла запуск очередной группы спутников Starlink 07:17
В австралийской школе произошло нападение на 14-летнего подростка 06:50
Вирусологи перечислили ошибки при сдаче теста на COVID-19 06:22
В Неваде и казино Лас-Вегаса с 24 ноября введут жесткие ограничения 06:08
Военные РФ примут участие в разминировании местности в Карабахе 05:19
В Нью-Йорке с весны не могут захоронить сотни тел погибших от COVID-19 04:51
В ГИБДД разъяснили новые правила сдачи экзаменов на права 04:40
Эксперты: До 35 российских банков могут лишиться лицензии 04:02
В шанхайском аэропорту "Пудун" началась всеобщая проверка на COVID-19 03:45
В Приморье самолетами доставили восемь генераторов 03:35
Названы регионы России с самыми высокооплачиваемыми работниками 03:22
Полиция задержала подростка в связи со стрельбой в Висконсине 03:08
В Британии сократят режим самоизоляции для возвращающихся из ряда стран 02:26
Чехия стала лидером в ЕС по числу смертей от коронавируса 02:01
СМИ: Актер Прилучный сильно избит и находится в больнице 01:45
Пушков прокомментировал выход США из Договора по открытому небу 01:36
В Москве скончался 71 пациент с коронавирусом 01:29
Миссия Франции выполнит наблюдательный полет над Россией 01:05
Медведев поделился эмоциями после победы на Итоговом турнире 00:51
Вильфанд пообещал жителям центра России аномальное тепло 00:20
Медведев обыграл Тима и стал победителем Итогового турнира 00:03
Российскую вакцину "Спутник V" в Беларуси начнут производить в этом году 22.11.2020
В Нальчике произошел крупный пожар в торговом центре 22.11.2020
В Тунисе 47 человек пострадали в ДТП с участием туристического автобуса 22.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
Есть ли у Европы альтернативы российскому газу
Есть ли у Европы альтернативы российскому газу
Росархив рассекретил документы из фонда Нюрнбергского трибунала
Росархив рассекретил документы из фонда Нюрнбергского трибунала
23.11.2020 07:50
Рубрика: Власть

Больше 20 полевых кухонь развернули во Владивостоке и Артеме

Текст: Анна Бондаренко

В понедельник во Владивостоке заработали 14 полевых кухонь. Здесь горожане, в чьих домах нет света и воды, могут получить горячее питание, питьевую воду, газовые баллоны, сообщает администрация города.

В Приморье самолетами доставили восемь генераторов

12 кухонь развернуты в Первомайском районе. Как рассказали в оперативном штабе, о работе этих пунктов горожан оповещают через мессенджеры, социальные сети, громкоговорители. Также представители управляющих компаний развешивают на дверях подъездов объявления. Как отмечают представители поставщиков питания, за горячей едой и чаем жители приходят в течение всего дня.

Еще две точки открыты на острове Русский - в поселках Поспелово и Экипажный. В скором времени власти обещают также начать здесь выдачу газовых баллонов и питьевой воды.

12 мест с организованным горячим питанием открылись сегодня в Артеме. Сайт муниципалитета информирует, что планируется организовать доступ к электросети для зарядки телефона и других устройств.

В свою очередь, региональный главк МЧС сообщил о развертывании 12 пунктов временного размещения - пяти во Владивостоке и семи в Артеме. В них могут разместиться 1300 человек.

Напомним, что на минувшей неделе из-за ледяного дождя, снега и штормового ветра в Приморье произошло огромное количество коммунальных аварий, без электричества остались около 170 тысяч человек. В тысячах домов Владивостока, Артема, Надеждинского и Хасанского районов света нет до сих пор, практически полностью остался без тепла Первомайский район Владивостока, где проживают свыше 155 тысяч человек, вчера его начали подключать к отоплению. Из-за обледенения вант закрыт Русский мост.

В регионах Власть Работа власти Регионы Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

Главное сегодня

Эксперт объяснила, насколько в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
В ГИБДД разъяснили новые правила сдачи экзаменов на права
Пушков прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
Эксперты: До 35 российских банков могут лишиться лицензии
Медведев обыграл Тима и стал победителем Итогового турнира
Верховный суд РФ запретил уплотнять должников в единственном жилье
Бастрыкин: Противодействие коррупции идет системно и наступательно