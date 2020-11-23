Больше 20 полевых кухонь развернули во Владивостоке и Артеме

В понедельник во Владивостоке заработали 14 полевых кухонь. Здесь горожане, в чьих домах нет света и воды, могут получить горячее питание, питьевую воду, газовые баллоны, сообщает администрация города.

12 кухонь развернуты в Первомайском районе. Как рассказали в оперативном штабе, о работе этих пунктов горожан оповещают через мессенджеры, социальные сети, громкоговорители. Также представители управляющих компаний развешивают на дверях подъездов объявления. Как отмечают представители поставщиков питания, за горячей едой и чаем жители приходят в течение всего дня.

Еще две точки открыты на острове Русский - в поселках Поспелово и Экипажный. В скором времени власти обещают также начать здесь выдачу газовых баллонов и питьевой воды.

12 мест с организованным горячим питанием открылись сегодня в Артеме. Сайт муниципалитета информирует, что планируется организовать доступ к электросети для зарядки телефона и других устройств.

В свою очередь, региональный главк МЧС сообщил о развертывании 12 пунктов временного размещения - пяти во Владивостоке и семи в Артеме. В них могут разместиться 1300 человек.

Напомним, что на минувшей неделе из-за ледяного дождя, снега и штормового ветра в Приморье произошло огромное количество коммунальных аварий, без электричества остались около 170 тысяч человек. В тысячах домов Владивостока, Артема, Надеждинского и Хасанского районов света нет до сих пор, практически полностью остался без тепла Первомайский район Владивостока, где проживают свыше 155 тысяч человек, вчера его начали подключать к отоплению. Из-за обледенения вант закрыт Русский мост.