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23.11.2020 03:22
Рубрика: Экономика

Названы регионы России с самыми высокооплачиваемыми работниками

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В 2020 году в России больше всего работников с зарплатами свыше 100 тысяч рублей оказалось на Крайнем Севере и в Москве. Лидером рейтинга является Чукотка, где более 40% сотрудников получают там как минимум 100 тысяч рублей в месяц. На втором месте Ямало-Hенецкий автономный округ - 35%. На третьем - Москва - 31,6%. Также в пятерку вошли Магаданская область (27,3%) и Ненецкий автономный округ (25,8%). Санкт-Петербург (13,5%) оказался в числе первых десяти регионов.

Фото: iStock
Названы вакансии с зарплатой 300-400 тысяч рублей в месяц

Эксперты отмечают, что в первой двадцатке субъектов РФ, лидирующих по доле высокооплачиваемых работников, в основном представлены северные или дальневосточные регионы. При этом зачастую высокие зарплаты - компенсационные (суровые погодные условия, удаленность, высокий уровень цен), пишет РИА Новости.

В большинстве регионов России зарплата в 100 тысяч рублей редкость - доля таких работников составляет менее 2,6%. Минимальная доля высокооплачиваемых работников наблюдается в Мордовии, Кабардино-Балкарии и Ивановской области.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые удаленные профессии. По данным кадрового сервиса Работа.ру, первую строчку этого кадрового рейтинга заняли программисты-аналитики 1С. Работодатели готовы платить таким специалистам до 270 тысяч рублей в месяц. Зарплату от 200 тысяч рублей предлагают удаленному менеджеру внешне-экономической деятельности на проекте. Как минимум 180 тысяч рублей в месяц готовы платить Backend-разработчику в Сберавто.

В регионах Экономика Работа Экономика Работа Зарплата Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад ДФО Чукотский АО УрФО ЯНАО ЦФО Москва СЗФО Санкт-Петербург ДФО Магаданская область

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