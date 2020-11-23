В Якутии девять жителей "трезвого" села отравились антисептиком

Пятилитровую емкость кожного антисептика кто-то из участников трагической вечеринки приобрел в сельском магазине. Этикетка гласила, что препарат на 70 процентов состоит из спирта. Правда, производитель - индивидуальный предприниматель из Свердловской области - не указал, какой именно спирт он залил в канистру. Оказалось - метиловый. У выпивших его людей практически не было шансов выжить или сохранить здоровье. Сейчас следствие в рамках уголовного дела выясняет, как отрава попала в свободную продажу.

- Ситуация нелепая. Чтобы человеку перевезти самолетом на север банку краски, надо запастись кипой документов. А тут через полстраны везли столько яда, и не нашлось ведомства, которое пресекло бы транспортировку, - недоумевает зампредседателя Госсобрания Якутии Виктор Губарев.

Но почему жители Томтора вместо того, чтобы купить нормальные алкогольные напитки, поставили на стол антисептик? Да потому что спиртное там официально не продают. Запрещено. По словам главы сельской администрации Романа Романова, более десяти лет назад, чтобы положить конец пьянству, местные жители на сходе сами приняли решение запретить продажу алкоголя. В 2017 году парламент республики придал этому решению статус закона.

- Конечно, в подобных ситуациях всегда есть меньшинство, которое по решению схода избавиться от вредной привычки не сможет. Но когда на одной чаще весов - благополучие села в целом, а на другой - интересы нескольких пьющих, выбор очевиден. Другой вопрос, что надо помогать таким селам развивать сферу досуга, а мы в этом пока не преуспели, - говорит Виктор Губарев.

Производитель кожного антисептика - индивидуальный предприниматель из Свердловской области - не указал, какой именно спирт он залил в канистру. Оказалось - метиловый

Местные власти, кстати, обещали в первоочередном порядке выделять для "трезвых сел" средства на строительство спортзалов, клубов, приобретение необходимого оборудования. Сделать это, наверное, было бы несложно, если бы речь шла о нескольких поселениях. Однако в Якутии 187 "зон трезвости" - почти половина всех населенных пунктов.

И ситуацией активно пользуются подпольные продавцы спиртного.

- Адреса "алкогольных точек" нам известны, но как с ними бороться, если нам не помогают? В октябре после прибытия рейсового самолета мы обнаружили в своем аэропорту бесхозную сумку. В ней оказалось 37 литров спирта. Явно кто-то передал через экипаж посылку для местного бутлегера. Сообщили об этом в полицию. Прошел месяц, спирт так и стоит в кабинете нашей администрации, правоохранительные органы им пока не заинтересовались, - рассказала глава "трезвого" села Себян-Кюель Таисия Кейметинова.

А в соцсетях уже задаются вопросами: возможно, если бы в Томторе был свой бутлегер, люди не пошли бы покупать отраву, официально выставленную на прилавок. А может, подпольная "точка" там и есть, просто торговец заломил цену...