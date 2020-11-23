В Якутии девять жителей "трезвого" села отравились антисептиком

Новости

Нападающий "Спартака" Соболев прооперирован в Риме 20:05
Джонсон объявил о завершении 2 декабря карантина в Англии 20:01
Как подарок на Новый год. Geely назвала дату старта продаж Tugella 19:41
Глава отдела МВД в Дагестане арестован по подозрению в подготовке теракта 19:11
Представлена интерактивная карта российской гуманитарной помощи в мире 19:10
Сарик Андреасян создаст свою киношколу 18:58
Российский миротворец получил ранение при взрыве мины в Карабахе 18:53
Путин посетит Саров 18:47
В Волгограде осудили поджигателей губернаторского дома 18:38
"Изувечен в драке": появились подробности инцидента с Прилучным 18:36
На Тамани обнаружено уникальное древнетюркское изваяние 17:50
Попова назвала регионы с высоким распространением коронавируса 17:49
Старые отчетности по страховым взносам теперь можно закрыть через МФЦ 17:43
Житель Мурманска нашел у моря огромную кость неизвестного животного 17:42
Гонконг нашел способ гарантировать больным коронавирусом стабильный доход 17:40
В МЧС предупредили об опасностях обледенения судов 17:38
Президент Болгарии открыл в Дубне конференцию по ядерным исследованиям 17:34
Роскомнадзор возбудил дело против Google из-за запрещенных сайтов 17:33
Бригады медиков федерального уровня помогут еще 5 регионам в борьбе с COVID-19 17:29
Для незаконных спонсоров митингов предложены штрафы до 200 тысяч рублей 17:24
Губерниев ответил на критику артистов по поводу "голубых огоньков" 17:21
Как минимум один человек погиб в результате стрельбы в Бруклине 17:17
Мурашко оценил ситуацию с обеспеченностью регионов лекарствами 17:11
Мурашко: Число тяжелых больных с COVID-19 по регионам не превышает 11% 17:10
Умер тренер Алексея Немова Евгений Николко 17:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Задайте вопрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
Задайте вопрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
23.11.2020 20:15
Рубрика: Происшествия

Поверили этикетке

В Якутии девять жителей "трезвого" села отравились антисептиком
Текст: Владимир Таюрский ("Российская газета", Якутск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 264(8318)
В селе Томтор Таттинского района Якутии семь человек погибли после застолья, на котором в качестве спиртного употребляли антисептик. Еще двое отравившихся находятся в коме.

Пятилитровую емкость кожного антисептика кто-то из участников трагической вечеринки приобрел в сельском магазине. Этикетка гласила, что препарат на 70 процентов состоит из спирта. Правда, производитель - индивидуальный предприниматель из Свердловской области - не указал, какой именно спирт он залил в канистру. Оказалось - метиловый. У выпивших его людей практически не было шансов выжить или сохранить здоровье. Сейчас следствие в рамках уголовного дела выясняет, как отрава попала в свободную продажу.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
В Махачкале 40 человек отравились блюдами из курицы

- Ситуация нелепая. Чтобы человеку перевезти самолетом на север банку краски, надо запастись кипой документов. А тут через полстраны везли столько яда, и не нашлось ведомства, которое пресекло бы транспортировку, - недоумевает зампредседателя Госсобрания Якутии Виктор Губарев.

Но почему жители Томтора вместо того, чтобы купить нормальные алкогольные напитки, поставили на стол антисептик? Да потому что спиртное там официально не продают. Запрещено. По словам главы сельской администрации Романа Романова, более десяти лет назад, чтобы положить конец пьянству, местные жители на сходе сами приняли решение запретить продажу алкоголя. В 2017 году парламент республики придал этому решению статус закона.

- Конечно, в подобных ситуациях всегда есть меньшинство, которое по решению схода избавиться от вредной привычки не сможет. Но когда на одной чаще весов - благополучие села в целом, а на другой - интересы нескольких пьющих, выбор очевиден. Другой вопрос, что надо помогать таким селам развивать сферу досуга, а мы в этом пока не преуспели, - говорит Виктор Губарев.

Производитель кожного антисептика - индивидуальный предприниматель из Свердловской области - не указал, какой именно спирт он залил в канистру. Оказалось - метиловый

Местные власти, кстати, обещали в первоочередном порядке выделять для "трезвых сел" средства на строительство спортзалов, клубов, приобретение необходимого оборудования. Сделать это, наверное, было бы несложно, если бы речь шла о нескольких поселениях. Однако в Якутии 187 "зон трезвости" - почти половина всех населенных пунктов.

И ситуацией активно пользуются подпольные продавцы спиртного.

В Башкирии ребенок попал в реанимацию, отравившись жевательной смесью

- Адреса "алкогольных точек" нам известны, но как с ними бороться, если нам не помогают? В октябре после прибытия рейсового самолета мы обнаружили в своем аэропорту бесхозную сумку. В ней оказалось 37 литров спирта. Явно кто-то передал через экипаж посылку для местного бутлегера. Сообщили об этом в полицию. Прошел месяц, спирт так и стоит в кабинете нашей администрации, правоохранительные органы им пока не заинтересовались, - рассказала глава "трезвого" села Себян-Кюель Таисия Кейметинова.

А в соцсетях уже задаются вопросами: возможно, если бы в Томторе был свой бутлегер, люди не пошли бы покупать отраву, официально выставленную на прилавок. А может, подпольная "точка" там и есть, просто торговец заломил цену...

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

Главное сегодня

Правительство не планирует вводить новые ограничения из-за COVID-19
Путин подписал закон о повышении НДФЛ на доходы свыше 5 миллионов рублей
Российский миротворец получил ранение при взрыве мины в Карабахе
Попова назвала регионы с высоким распространением коронавируса
Дагестанского офицера обвинили в подготовке терактов в метро Москвы
Как мошенники оплачивают покупки украденными банковскими картами
Что изменилось в работе службы судебных приставов