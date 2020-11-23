В Приморье без электричества остаются более 78 тысяч человек

Прибывший в Приморье глава Минвостокразвития на встрече с губернатором Олегом Кожемяко отметил, что в крае нужно создавать принципиально новую систему инфраструктуры, способную устоять против участившихся экстремальных природных явлений. Но сейчас, по словам Алексея Чекункова, первостепенная задача - минимизировать последствия ледяного циклона.

- Первая задача, которую поставил передо мной председатель правительства, предоставить максимальные ресурсы краю и сконцентрировать все усилия федерального правительства для обеспечения нормальных условий для жизни людей, которые попали в эту беду, - отметил Алексей Чекунков.

Олег Кожемяко и Алексей Чекунков побывали в пострадавших районах краевой столицы, пообщались с жителями и провели в администрации Артемовского городского округа селекторное совещание с главами муниципальных образований и представителями профильных ведомств.

Сейчас в регионе без тепла остаются около 21 тысячи жителей края, без электричества более 78 тысяч в 39 населенных пунктах, в том числе - во Владивостоке и Артеме. 39 котельных Примтеплоэнерго подключены к дизельным электростанциям. В понедельник же край получил 18 дизель-генераторов, что позволит обеспечить теплом значительную часть Первомайского района Владивостока. Именно в этом районе энергетики вчера начали ставить три новые опоры ЛЭП 100 кВ, старые были согнуты под тяжестью провисших обледеневших проводов. Работы будут вестись круглосуточно. Местные энергетики оценили затраты на восстановление энергоснабжения после циклона в 180 миллионов рублей, но это явно не окончательная цифра.