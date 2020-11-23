В Саратове арестован обвиняемый в убийстве шестилетнего ребенка

В Саратове арестован 47-летний мужчина, обвиняемый в убийстве малолетнего ребенка.

Как уже сообщала "РГ", трагедия произошла в минувшую пятницу в Энгельсе. 47-летний мужчина, ранее судимый, по просьбе своего знакомого присматривал за его шестилетним пасынком. Мать мальчика находилась в это время в роддоме, у нее родился еще один ребенок. По данным областного управления СК, злоумышленник напал на ребенка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ему несколько ударов ножом. Труп мальчика обнаружил его отчим, когда вернулся домой.

- Суд по ходатайству следователя арестовал обвиняемого на два месяца, - информирует пресс-служба СУ СК по региону.

Как сообщило ведомство, в ходе расследования будет дана юридическая оценка действиям органов профилактики, насколько полно и своевременно осуществлялся ими контроль за условиями жизни и воспитания ребенка.