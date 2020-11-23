На супругу арестованного мэра Томска возбудили уголовное дело

Жена арестованного мэра Томска Галина Кляйн стала фигурантом уголовного дела. Как сообщает РИА Новости, дело возбуждено по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Речь идет о сопротивлении силовикам во время обыска по делу Ивана Кляйна, который обвиняется в превышении полномочий. По данным следствия, жена томского градоначальника, сейчас временно отстраненного от должности, во время обыска выкинула в окно подушку с находившимися внутри сведениями о финансовых счетах с крупными суммами. Однако об угрозах или применении насилия в отношении правоохранителей ранее не сообщалось.

Напомним, Иван Кляйн был задержан оперативниками ФСБ на своем рабочем месте. По решению суда он помещен под арест. По данным уголовного дела, возбужденного против мэра Томска, он, будучи основным акционером завода "Томское пиво", в 2016 году дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры городской администрации внести в систему сведения о якобы имеющейся вокруг предприятия 300-метровой санитарно-защитной зоны.

Позже Кляйн подписал постановление о внесении соответствующих изменений в генплан города и в правила землепользования и застройки Томска. На основании этого предпринимателю было отказано в предоставлении соседнего участка под жилищное строительство.