Новости

В Курганской области открылся центр по обработке жалоб и предложений 14:34
В ООН назвали необоснованным задержание Карлоса Гона в Японии 14:10
Вышел новый трейлер третьего сезона "Американских богов" 14:06
На супругу арестованного мэра Томска возбудили уголовное дело 14:04
Кремль назвал условие для поздравления победителя в выборах в США 13:59
Стала известна судьба квартиры Армена Джигарханяна на Арбате 13:55
Зеленский вылечился от коронавируса 13:53
Увеличены сроки геологоразведки в Архангельской области 13:51
Песков рассказал о постоянных контактах Путина с Собяниным 13:41
В Подмосковье осталось закрыть две последние свалки 13:40
Съемки продолжения "Соника" начнутся весной 13:40
Путин подписал закон об уменьшении дохода ЦБ от продажи доли в Сбербанке 13:36
Депутат оценил немецкую реакцию на угрозы США по "Северному потоку-2" 13:35
В РФС осудили отстранение российского игрока в США за отказ встать на колено 13:22
Гай Германика снимет сериал "Мерзлая земля" с американской платформой 13:15
В Кремле не будут анонсировать кадровые перестановки в институтах развития 13:06
В немецком Маккенхайме ночью произошла перестрелка 13:06
Каток на ВДНХ откроется 27 ноября 12:43
Худруком театра Джигарханяна предложено назначить Сергея Газарова 12:42
Оксфордская вакцина против COVID -19 показала 70% эффективности 12:41
Швецию назвали худшей страной в борьбе с распространением COVID-19 12:39
В Москве заработали новые полосы для движения общественного транспорта 12:25
Синоптики снова предупредили о ледяных дождях в Москве 12:22
В регионах выявили десятки нелегальных газовых заправок 12:02
Лукашенко: Востребованность в миротворческих операциях возрастает 12:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Почему потребительские кредиты стали менее доступны
Почему потребительские кредиты стали менее доступны
23.11.2020 14:04
Рубрика: Происшествия

На супругу арестованного мэра Томска возбудили уголовное дело

Текст: Никита Зайков (Томск)
Фото: tomskbeer.ru Фото: tomskbeer.ru
Фото: tomskbeer.ru

Жена арестованного мэра Томска Галина Кляйн стала фигурантом уголовного дела. Как сообщает РИА Новости, дело возбуждено по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Речь идет о сопротивлении силовикам во время обыска по делу Ивана Кляйна, который обвиняется в превышении полномочий. По данным следствия, жена томского градоначальника, сейчас временно отстраненного от должности, во время обыска выкинула в окно подушку с находившимися внутри сведениями о финансовых счетах с крупными суммами. Однако об угрозах или применении насилия в отношении правоохранителей ранее не сообщалось.

Экс-прокурора Новосибирска задержали за превышение полномочий

Напомним, Иван Кляйн был задержан оперативниками ФСБ на своем рабочем месте. По решению суда он помещен под арест. По данным уголовного дела, возбужденного против мэра Томска, он, будучи основным акционером завода "Томское пиво", в 2016 году дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры городской администрации внести в систему сведения о якобы имеющейся вокруг предприятия 300-метровой санитарно-защитной зоны.

Позже Кляйн подписал постановление о внесении соответствующих изменений в генплан города и в правила землепользования и застройки Томска. На основании этого предпринимателю было отказано в предоставлении соседнего участка под жилищное строительство.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск

Главное сегодня

Президент продлил НДС в 10% для внутренних авиарейсов
Песков: Договор по открытому небу без США потеряет жизнеспособность
Депутат оценил немецкую реакцию на угрозы США по "Северному потоку-2"
Умер экс-глава Хакасии Виктор Зимин
Вирусологи перечислили ошибки при сдаче теста на COVID-19
Как мошенники оплачивают покупки украденными банковскими картами
Что изменилось в работе службы судебных приставов