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23.11.2020 19:11
Рубрика: Происшествия

Глава отдела МВД в Дагестане арестован по подозрению в подготовке теракта

Текст: Роман Мерзляков (Махачкала)
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Руководителя Кизлярского отдела МВД Дагестана Гази Исаева направили под арест до 4 января, сообщает РИА Новости.

Соответствующее решение вынес суд в понедельник.

Напомним, что полковника полиции Исаева задержали по подозрению в участии в запрещенной в РФ террористической организации "Имарат Кавказ", бандитизме и терроризме. На его фигуру вышли при расследовании уголовного дела о терактах на станциях московского метро в марте 2010 года. Тогда погибли 39 человек, больше сотни получили ранения.

В Дагестане задержали главу отдела полиции

По версии следствия, задержанный делился оперативной информацией со своими подельниками в преступном сообществе, неоднократно лично перевозил руководителей структурных подразделений запрещенной организации по Дагестану, а также лично доставил на машине одну из смертниц на автостанцию в районе Кизляра для ее выезда в столицу РФ.

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