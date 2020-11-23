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23.11.2020 11:55
Рубрика: Происшествия

На Ставрополье под суд пойдет мужчина, бросивший гранату в соседей

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

На Ставрополье завершено расследование уголовного дела на жителя региона, который бросил гранату во двор шумным соседям. Об этом в понедельник сообщили в региональном управлении СК РФ.

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Напомним, случай произошел в мае 2020 года. Во дворе одного из домов в поселке Приэтокском Георгиевского городского округа отмечали домашний праздник. Однако соседу не понравился шум, и он решил "проучить" громкую компанию, бросив гранату, которая раньше нашел.

- В результате хлопка пострадали 19 человек, в том числе 11-летний мальчик и 16-летняя девушка, получив телесные повреждения различной степени тяжести, - сообщили в СК РФ по региону.

Один из потерпевших попытался поймать мужчину, но тот несколько раз ударил его ножом, причинив легкий вред здоровью.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело статьям 222.1 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств"), 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества"), 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"), 105 ("Убийство"). Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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