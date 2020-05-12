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12.05.2020 22:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье арестован мужчина, бросивший гранату в соседей

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Ставропольском крае заключен под стражу 67-летний мужчина, который во время застолья своих соседей бросил в их компанию боевую гранату. Об этом во вторник сообщили в краевом управлении СК РФ.

В КЧР семь человек задержаны за незаконное изготовление оружия

Напомним, инцидент произошел 10 мая. Во дворе одного из домов в поселке Приэтокском Георгиевского городского округа отмечали домашний праздник. Однако пьяному соседу не понравился шум, и он решил "проучить" громкую компанию, бросив гранату.

- В результате срабатывания устройства 12 из находившихся там 19 человек госпитализированы в больницу. Им оказывается необходимая медицинская помощь и сейчас их жизни ничего не угрожает, - уточнили в краевом следственном управлении СКР.

Сообщается, что судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. По факту случившегося возбуждено уголовное по части третьей статьи 30 УК РФ ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и части второй статьи 105 УК РФ ("Убийство").

Выяснилось, что мужчина ранее уже был судим за за незаконный оборот оружия и угрозу убийством.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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