На Ставрополье арестован мужчина, бросивший гранату в соседей

В Ставропольском крае заключен под стражу 67-летний мужчина, который во время застолья своих соседей бросил в их компанию боевую гранату. Об этом во вторник сообщили в краевом управлении СК РФ.

Напомним, инцидент произошел 10 мая. Во дворе одного из домов в поселке Приэтокском Георгиевского городского округа отмечали домашний праздник. Однако пьяному соседу не понравился шум, и он решил "проучить" громкую компанию, бросив гранату.

- В результате срабатывания устройства 12 из находившихся там 19 человек госпитализированы в больницу. Им оказывается необходимая медицинская помощь и сейчас их жизни ничего не угрожает, - уточнили в краевом следственном управлении СКР.

Сообщается, что судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. По факту случившегося возбуждено уголовное по части третьей статьи 30 УК РФ ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и части второй статьи 105 УК РФ ("Убийство").

Выяснилось, что мужчина ранее уже был судим за за незаконный оборот оружия и угрозу убийством.