Жителя Архангельска осудили на 19 лет за убийство многодетной матери

Архангельский областной суд приговорил 26-летнего мужчину к 19 годам колонии строгого режима за разбой и убийство женщины-продавца, у которой остались шестеро детей.

Как сообщает прокуратура региона, 33-летняя пострадавшая работала в торговом павильоне в Исакогорском округе Архангельска. Октябрьской ночью 2019 года в магазин вошел мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он ударил продавца бутылкой по голове, душил ее шнуром и нанес несколько ударов колющим предметом в шею. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Преступник вынес из магазина продукты, спиртное и выручку на сумму 17 тысяч рублей. Правоохранители задержали архангелогородца, который ранее уже был судим за хищения, по горячим следам.

По решению суда он также должен выплатить родным убитой женщины более двух миллионов рублей компенсации морального вреда.