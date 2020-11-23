В Петербурге завели дело после перестрелки из-за ссоры в родительском чате

Полиция Петербурга возбудила уголовное дело после произошедшей накануне перестрелки на проспекте Тореза. Причиной конфликта десятерых взрослых мужчин стала ссора в родительском чате, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Перестрелка обошлась без пострадавших. Звук выстрелов услышали полицейские и оперативно задержали всех участников конфликта.

В отделе выяснилось, что взрослые мужчины поругались в родительском чате и решили разобраться вживую.

С собой на "стрелку" двое участников конфликта принесли пистолеты, не боевые: один газовый, другой - травматический.

Тем не менее, даже такое оружие может нанести человеку существенный вред.

Изначально не мужчин составили административные протоколы по статье "мелкое хулиганство". Сейчас по факту случившегося возбуждено и уголовное дело. Если родителей-спорщиков признают виновными, то им могут грозить крупные штрафы, исправительные работы или даже отбывание наказания в колонии.