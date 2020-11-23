В Евпатории приостановили горячее водоснабжение

В Евпатории до конца 2020 года в целях экономии воды приостановят горячее водоснабжение. Об этом на заседании оперативного штаба, посвященного водоснабжению, заявил гендиректор ГУП "Вода Крыма" Владимир Баженов.

Евпатория до прошлой недели не испытывала дефицита воды, поскольку его система водоснабжения исторически запитана из подземных источников.

Но городу-курорту, который ежедневно потребляет около 38 тысяч кубометров воды, пришлось поделиться своими ресурсами с Симферополем, где с начала сентября вода подается всего по шесть часов в сутки. Ограничения начались на минувшей неделе: давление в сети с 23 до 5 утра было снижено с 2,2 до 1 атмосферы. Теперь же придется пожертвовать и горячим водоснабжением.

- Вынужден поставить в известность жителей Евпатории: до конца декабря 2020 года в целях экономии водного ресурса решено с 26 ноября прекратить подачу в городе горячей воды - так, как это было сделано в Симферополе, - заявил Баженов. - Горячее водоснабжение возобновится после ввода в эксплуатацию второго Вилинского водозабора.

Также Владимир Баженов предупредил жителей Симферополя об ожидаемом повышении мутности воды в сетях 26 и 27 ноября, что связано с запуском новых скважин и их промывкой. Но благодаря этому подача воды из артезианских источников в столицу Крыма повысится до 72 тысяч кубометров в сутки, что станет историческим максимумом.

Напомним, из-за дефицита осадков питающие Симферополь и Симферопольский район водохранилища обмелели до критического уровня. Так, в Симферопольском осталось 4,9 миллиона кубометров воды (14 процентов от проектного объема), в Партизанском - 5,1 миллиона (15 процентов), в Аянском - 316 тысяч кубометров (восемь процентов). ГУП "Вода Крыма" в начале прошлой недели собиралось сократить время подачи воды в городе с шести до четырех часов в сутки, но этот график не принес никакой экономии и через день от него отказались.