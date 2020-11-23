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23.11.2020 18:39
Рубрика: Власть

Взлет или посадка?

Россия может закрыть свое небо для международных инспекций
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 264(8318)
На этой неделе инспекторы из Франции на самолете со специальными аппаратами видеофиксации на борту выполнят в рамках международного Договора по открытому небу наблюдательный рейд над некоторыми районами нашей страны.
Свои наблюдательные рейды по программе открытого неба наши инспекторы обычно совершают на борту Ан-30Б. Фото: Сергей Иванов / ТАСС Свои наблюдательные рейды по программе открытого неба наши инспекторы обычно совершают на борту Ан-30Б. Фото: Сергей Иванов / ТАСС
Свои наблюдательные рейды по программе открытого неба наши инспекторы обычно совершают на борту Ан-30Б. Фото: Сергей Иванов / ТАСС

Известно, что взлетать они станут с подмосковной авиабазы Кубинка и пройдут по согласованному с Минобороны России маршруту. Вместе с инспекторами на борту будут находиться наши военные. Они проследят, чтобы самолет не отклонялся от ранее утвержденного пути, а в полете контролеры использовали только разрешенные договором средства фото- и видеосъемки.

Фото: Offutt Air Force Base / wikipedia
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Санкционированную воздушную разведку представители различных стран проводят над нашей территорией уже не одно десятилетие. Российские инспекторы, в свою очередь, тоже фотографируют и снимают с воздуха чужие гарнизоны. Официальный мониторинг мест дислокации армейских и флотских частей стран-участниц договора предусмотрен соглашениями по открытому небу.

Однако этой проверенной временем практике, основанной на мерах доверия и транспарентности, может прийти конец. 22 ноября США из-за явно надуманных претензий к России официально вышли из договора. И тем самым поставили под вопрос дальнейшее участие в нем нашей страны.

Москва резонно рассудила, что, закрыв свое небо для российских инспекторов, американцы могут де-факто оказаться в выигрыше. Оставив вне зоны нашего контроля свою территорию и свои военные базы за рубежом, США по-прежнему сохранят источники поставки развединформации из России. Ее, как и прежде, в рамках соглашений по открытому небу будут сначала официально добывать в нашей стране европейские партнеры и союзники США по НАТО. А затем негласно делиться полученными сведениями с Пентагоном.

Такое для России неприемлемо. Вот почему Москва поставила вопрос о получении твердых гарантий непередачи результатов наблюдательных рейдов над нашей территорией третьим странам. И возможности по-прежнему летать в рамках соглашений по открытому небу над военными базами Соединенных Штатов в Европе.

Песков заявил о нежизнеспособности Договора по открытому небу

На словах нам могут пообещать что угодно. Но как будет на деле - вот что главное. А еще, как проверять гарантии, если их нам дадут, и реально ли это делать вообще? Проблема настолько серьезная, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал: "Мы сожалеем и считаем, что выход США из этого договора делает этот договор далее нежизнеспособным".

Ставить точку в участии России в этих соглашения, конечно, пока рано. Но исключать такой вариант тоже нельзя.

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