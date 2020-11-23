Stellantis: когда появится новый автомобильный мегаконцерн

Fiat Chrysler Automobiles и Peugeot объявили дату собрания своих акционеров для одобрения сделки слияния существующих компаний и создания новой компании Stellantis, которая станет четвертым автопроизводителем в мире. Заявленная дата сделки - 4 января 2021 года.

Повестка дня и проекты резолюций, вынесенные на голосование акционеров, а также условия участия в собраниях акционеров будут обнародованы на сайтах обеих компаний.

Stellantis образовано от латинского глагола "stello", что в переводе означает "сиять звездами".

В состав нового альянса войдут 14 автомобильных брендов из Франции, Италии, США, Германии и Великобритании. Речь идет о марках Peugeot, Citroen, Opel, Vauxhall, DS, Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Chrysler, Dodge, Jeep, Ram и SRT. На автомобилях этих компаний продолжат использовать прежние фирменные логотипы.

FCA и PSA подписали соглашение о слиянии в декабре 2019-го. Альянс будет существовать на условиях распределения долей 50:50. В рамках бренда создадут новые платформы, на которых планируют выпускать ключевые модели. Ежегодно производитель будет собирать до 9,7 млн автомобилей.