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23.11.2020 17:11
Рубрика: Легковые авто

Stellantis: когда появится новый автомобильный мегаконцерн

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Stellantis. Фото: Пресс-служба Stellantis.
Фото: Пресс-служба Stellantis.

Fiat Chrysler Automobiles и Peugeot объявили дату собрания своих акционеров для одобрения сделки слияния существующих компаний и создания новой компании Stellantis, которая станет четвертым автопроизводителем в мире. Заявленная дата сделки - 4 января 2021 года.

Фото: Пресс-служба Mazda.
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Повестка дня и проекты резолюций, вынесенные на голосование акционеров, а также условия участия в собраниях акционеров будут обнародованы на сайтах обеих компаний.

Stellantis образовано от латинского глагола "stello", что в переводе означает "сиять звездами".

В состав нового альянса войдут 14 автомобильных брендов из Франции, Италии, США, Германии и Великобритании. Речь идет о марках Peugeot, Citroen, Opel, Vauxhall, DS, Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Chrysler, Dodge, Jeep, Ram и SRT. На автомобилях этих компаний продолжат использовать прежние фирменные логотипы.

FCA и PSA подписали соглашение о слиянии в декабре 2019-го. Альянс будет существовать на условиях распределения долей 50:50. В рамках бренда создадут новые платформы, на которых планируют выпускать ключевые модели. Ежегодно производитель будет собирать до 9,7 млн автомобилей.

#Peugeot #Citroen #Fiat