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23.11.2020 14:39
Рубрика: Страхование

Сервис по оформлению ДТП без вызова ГИБДД стал доступен по всей России

Текст: Ирина Алпатова
Оформить ДТП онлайн с помощью государственного суперсервиса "Европротокол онлайн" теперь можно по всей России, сообщила пресс-служба Минцифры. Сервис работает через мобильное приложение "Помощник ОСАГО", интегрированное с порталом госуслуг.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Суперсервисом могут воспользоваться участники ДТП с подтвержденными учетными записями на портале. Достаточно, чтобы приложение было установлено у одного из участников ДТП - все данные заполняются на одном устройстве. Оформить ДТП можно с фотофиксацией (тогда можно претендовать на получение выплаты до 400 тыс. рублей) или без нее (до 100 тыс. рублей). Подписанная обоими участниками форма передается в базу Российского союза автостраховщиков (РСА), а на мобильное приложение приходит уведомление об успешном завершении оформления ДТП. После отправки извещения в страховую компанию водители могут покинуть место аварии.

Фото: iStock
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"С 2021 года ДТП можно будет оформить и через приложение "Госуслуги.Авто", которое мы запустим в ближайшее время, - рассказал замглавы Минцифры России Андрей Черненко. - Также появится возможность оформлять протокол одновременно с двух устройств обоих участников ДТП, вносить и сохранять данные в приложение при отсутствии связи, а затем отправить их, как только появится доступ в интернет".

Суперсервис "Европротокол онлайн" был запущен в ноябре 2019 года в пяти пилотных регионах - Москве и Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, а также в Республике Татарстан.

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#страхование