Ушел из жизни основатель Московского индустриального банка Абубакар Арсамаков

Найти в этой жизни свое место - великий дар, а прожить каждый день достойно - великий труд. На прошлой неделе коронавирус отнял жизнь одного из самых опытных финансистов России, бизнесмена, политика Абубакара Арсамакова. Более 20 лет он руководил Московским индустриальным банком (МИнБанк), одним из старейших финансовых учреждений России, входившим в список 30 крупнейших банков страны.

Фото: Александр Саверкин / ТАСС

Начав трудовой путь в Государственном банке СССР, Арсамаков всю жизнь оставался финансистом с государственническим мышлением, а руководимый им банк кредитовал реальный сектор экономики. По биографии Абубакара Арсамакова можно проследить историю развития банковского дела в России, в его неразрывной связи с экономикой и промышленностью страны.

Абубакар Алазович Арсамаков родился в 1956 году в Казахстане в чеченской семье, которая вместе с тысячами соплеменников была депортирована с Кавказа в ходе сталинских репрессий. Абубакар был девятым ребенком в семье. Тяжелые условия сформировали сильный характер и умение добиваться цели. Абубакар мечтал стать строителем. Отслужив в армии, окончил Московский инженерно-строительный институт и по распределению получил направление в Стройбанк СССР инженером. В дальнейшем была ответственная работа в Госбанке и Агропромбанке СССР.

У молодого финансиста не было влиятельных покровителей, своей карьере он обязан только себе и заветам отца. "Мой отец часто говорил: самая трудная профессия - быть человеком. Не стоит жить на этом свете только ради собственного счастья", - вспоминал позднее Абубакар Арсамаков.

В начале 90-х он стал инициатором и активным участником создания банка на базе городского управления Промстройбанка СССР, а в 1998 г., буквально накануне дефолта, возглавил МИнБанк. Осторожная инвестиционная политика помогла преодолеть кризис, к тому же в активах банка доля злосчастных ГКО составляла всего 4%. Первым делом Абубакар Арсамаков своевременно вернул стабилизационный кредит ЦБ, тогда как многие его "коллеги" стремились под разными предлогами пролонгировать кредит. Но Арсамаков по образу мышления всегда был государственником. По его убеждению, банк должен совмещать корпоративные и государственные интересы. Поэтому Арсамаков сознательно отказался от спекуляций на фондовом и валютном рынках, сосредоточившись на кредитовании предприятий реального сектора экономики, на долю которых приходилось до 60% кредитного портфеля банка. И в этом смысле МИнБанк был уникален, обслуживая десятки тысяч предприятий промышленности и сельского хозяйства в европейской части России.

Благодаря личным организаторским усилиям, систематической и планомерной работе руководителя банка кредитное учреждение расширило свое присутствие в 20 субъектах страны, открыло более чем 230 офисов. Персональной заслугой Арсамакова стало заключение соглашений о сотрудничестве с администрациями ряда республик и областей, уникальность которых заключается в предложенной схеме: все привлеченные ресурсы в регионах реинвестируются в социально-экономическую сферу этих субъектов Федерации.

За активную политику инвестиций в регионы Абубакар Арсамаков получил множество наград от их руководителей. Примечательно, что со многими главами регионов у него сложились не только деловые, официальные отношения, но и по-настоящему дружеские. Один из губернаторов отмечал, что в строительных делах он разбирался как инженер-строитель, с аграрниками разговаривал как высококлассный специалист в сельском хозяйстве, а если речь заходила о заводских проблемах - мог размышлять как опытный производственник. Да и при общении с клиентами он не ограничивался директорским кабинетом - наведывался в цеха, выезжал на ферму или на возделываемые поля. Последние годы он был одержим идеей внедрения в строительстве технологии несъемной опалубки, применяемой в Европе. Лично участвовал в ее доработке, получил даже несколько патентов на конструкторские решения, повышающие производительность и улучшающие технологию.

На кредитование предприятий реального сектора экономики приходилось до 60% кредитного портфеля банка

Все, кто близко сходился с Арсамаковым, подпадали под его личное обаяние, заражались его внутренней энергией. Он был человеком высокой культуры, глубоко эрудированным и начитанным. Любил и знал русскую классику. Мог цитировать произведения Чехова, Толстого, Тургенева. Интересовался историей. Коллеги просто поражались - как он находил время на чтение.

Особенно трепетно Абубакар Арсамаков относился к ветеранам войны. Как-то, лет 15 назад, накануне очередного Дня Победы, Арсамаков в Волгограде встретился с группой земляков-фронтовиков. Их, участников Сталинградской битвы, было на празднике немного, семь или восемь человек. В память об отважном пулеметчике Ханпаши Нурадилове и всех земляках, сражавшихся в Сталинграде, ветераны попросили Арсамакова построить в Волгограде дом с видом на Мамаев курган. Спустя несколько лет в городе вырос целый микрорайон, построенный МИнБанком. По личной просьбе Арсамакова новой улице, где выстроен 27-этажный бизнес-центр, присвоено имя Героя Советского Союза Ханпаши Нурадилова.

Как благотворитель Арсамаков поддерживал традиционные религии России - не только родной ему ислам, но и Православную церковь. Он помогал развитию Московской духовной академии и воссозданию Соборной мечети Москвы.

Крупный руководитель и организатор в финансовой сфере, он добился признания не только региональных лидеров, но и пользовался авторитетом среди членов правительства, сенаторов, депутатов. Арсамаков стал чувствовать себя узко в рамках исключительно банковской деятельности. Ему хотелось использовать личный огромный опыт, интеллектуальный и духовный потенциал во благо людей. Вот почему он пошел в политику, вступив в партию "Справедливая Россия" и боролся за депутатский мандат в Госдуме.

Однако, наряду с успехами, пришлось пережить и трудные времена. В начале 2019 г. МИнБанк попал под санацию Центробанка, хотя признавалось, что руководство банка не замечено ни в каких криминальных историях, а причиной санации стала "слишком рискованная кредитная политика". Против Арсамакова и еще 18 бывших членов правления подан иск о субсидиарной ответственности на огромную сумму 198 млрд руб. Как отмечала наша газета в статье "Виновны потому, что санированы" от 25 октября 2020 г., дело более, чем спорное, основанное на норме закона, которая не раз подвергалась критике.

Отлучение от дела всей жизни, последовавшие за этим судебные разбирательства и связанные с этим нервные потрясения подорвали здоровье Абубакара Арсамакова, его организм не смог справиться с коронавирусом. Таков жизненный путь одного из старейших российских финансистов, выходца из Госбанка СССР, который более 20 лет возглавлял банк, кредитовавший промышленность.