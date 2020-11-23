В Болгарии обнаружили 700-летнюю кость с "магическими" знаками

Болгарские археологи при проведении раскопок в недавно найденной средневековой крепости Русокастро обнаружили обожженную кость лошади возрастом около 700 лет, на которую были нанесены таинственные "магические" символы.

Как сообщает Archaeology in Bulgaria, находка была сделана на юго-востоке Болгарии, в крепости Русокастро возле современного черноморского города Бургос. Речь идет о лопатке лошади, которая относится к концу XIII или началу XIV века.

Археологи обратили внимание на три симметричных выжженных на ней отметины. Ничего подобного ранее в Болгарии не находили. Ученые предполагают, что данный артефакт указывает на проведение какого-то неизвестного магического ритуала, причем он вряд ли был связан с древними булгарами.

Однако, по мнению исследователей, этот ритуал вполне мог быть связан с кочевниками, например, с половцами или монголо-татарами. Как уже рассказывала "РГ", недавно на территории крепости Русокастро был раскопан фундамент огромной шестиугольной центральной крепостной башни. Это была мощная средневековая цитадель, разрушенная после вторжения турками-османами в конце XIV века.

Таинственная лопатка лошади находилась среди многочисленных костей животных, обнаруженных болгарскими археологами в этой крепости во время раскопок 2020 года. Ученые внимательно изучают каждую кость, так как подобные находки способны пролить новый свет на образ жизни людей того времени.

Но только на одной из них были найдены следы таинственного ритуала. Лопатка была изучена экспертами Исторического музея Бургаса. Они пришли к выводу, что лошадь сначала была съедена. На это указывают следы термической обработки.

Затем на уже остывшую кость были нанесены загадочные знаки - три круга, расположенные в один строгий ряд. Технология была примитивной - к кости последовательно прижимали какой-то раскаленный предмет, скорее всего, железный. Три круга были прожжены на равном расстоянии друг от друга по прямой линии.

"О подобных случаях из научной литературы и исторических источников не известно, - пишут исследователи. - В традиционной древнебулгарской культуре лошадь - это очень мощное священное животное. Для нее подобные действия с костью лошади крайне необычны. Известно, что существовали традиции гадания с использованием лопаток ягненка, но о таких ритуалах с конской костью до сих пор ничего не было известно".

В настоящий момент рабочая гипотеза исследователей состоит в том, что это был ритуальный акт - своего рода магия, совершенно не имеющая параллелей в традиционной болгарской культуре. К слову, языческий период древних булгар закончился в 864 году нашей эры.

Считается, что этот народ вышел из Западной и Центральной Евразии. В 864 году Первое Болгарское царство приняло христианство. Загадочная лопатка лошади из крепости Русокастро появилась спустя четыре столетия после этого, когда с язычеством было давно покончено. Это уже было время Второго Болгарского царства, когда христианство в этой державе было очень прочным.

"Мы не можем исключить возможность того, что эта находка могла быть связана с полностью иностранной культурой - возможно, что монголы или половцы совершили это магическое действие", - говорится в сообщении Исторического музея Бургаса.