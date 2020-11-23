В Кремле не будут анонсировать кадровые перестановки в институтах развития

Решения по кадровым назначениям руководства реформируемых институтов развития в Кремле заранее объявлять не будут.

"Кадровые вопросы мы никогда не анонсируем, не будем это делать и сейчас", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о планах Владимира Путина в отношении руководителей институтов развития, которые будут оптимизированы. В частности, о судьбе главы Роснано Анатолия Чубайса.

Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин объявил об оптимизации институтов развития. Так, Роснано войдет в состав крупного инвестиционного блока на базе ВЭБ.РФ, куда включат и Корпорацию МСП, Российский экспортный центр, ЭКСАРа, фонд "Сколково", Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности.