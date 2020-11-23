В Кремле заявили о колоссальном вреде от ледяного шторма в Приморье

"К сожалению, несмотря на напряженную круглосуточную работу, действительно, пока полностью ликвидировать последствия ледяного шторма не удалось", - констатировал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков​​​.

"Ледяной шторм был очень сильный, и он нанес колоссальный вред городской инфраструктуре, будь то энергетика или другие области ЖКХ. Эти последствия, к сожалению, сейчас до сих пор еще ощущаются", - заметил представитель Кремля.

Правительство принимает меры: создана комиссия, работает МЧС, перебрасываются энергоустановки. "Но в данном случае, к сожалению, сила удара природы такова, что эти последствия в одночасье не получается ликвидировать", - сказал Песков.

"Сейчас ведется постоянная работа, чтобы справиться с этой ситуацией", - заверил представитель Кремля, добавив, что руководство региона прикладывает все возможные усилия. "Но удар природы такой силы, что это невозможно сделать так быстро, как хотелось бы", - заключил он.