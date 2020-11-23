В Международном конкурсе "Щелкунчик" примут участие 48 юных музыкантов

XXI Международный телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик" пройдет в Москве с 1 по 8 декабря. Несмотря на пандемию и вопреки всем сложностям и ограничениям, в столицу приедут 48 юных музыкантов и из 23 стран мира и 12 городов России.

По словам председателя Попечительского совета конкурса Ирины Никитиной-Хефлингер, конкурс в этом году проходит в совершенно особой ситуации.

"В условиях, когда зрители ограничены в доступе к живой музыке, именно телевидение становится главной профессиональной платформой - сценой музыкальных событий", - приводит ее слова телеканал "Культура".

Директор Международного музыкального фонда Ланг Ланга Лешек Лукас Барвински-Браун уверен, что именно музыка утешает и придает силы, когда реальность пугает неизвестностью. "А когда мы с успехом перешагиваем очередной рубеж, музыка приносит нам радость", - добавил он.

Участники XXI Международного телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик" по традиции будут состязаться в трех номинациях: фортепиано, струнные инструменты (скрипка, виолончель, контрабас, арфа) и духовые (кроме блок-флейты) и ударные инструменты. Оценивать мастерство и талант музыкантов будет внушительное и уважаемое международное жюри из России, Европы и США.

Конкурс торжественно откроется 1 декабря в Концертном зале им. П.И. Чайковского. Конкурсантам предстоит пройти три тура. Программа I и II туров исполняется соло или с концертмейстером. Имена победителей назовут после III тура, на котором музыканты выступят с Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии под управлением дирижера Михаила Шехтмана.

Каждый участник I тура получит диплом участника конкурса, участники II тура - звание дипломанта конкурса и памятные призы. Победителями III тура станут 9 лауреатов (по 3 в каждой номинации), которые получат главные премии конкурса: "Золотого Щелкунчика", "Серебряного Щелкунчика" или "Бронзового Щелкунчика". Обладателя приза зрительского голосования определят при помощи смс-голосования.

Выступления пройдут в Концертном зале им. П.И. Чайковского и органном концертном зале Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных.

Прямые трансляции будут идти на телеканале "Культура" и его сайте, а также на новой онлайн-платформе ВГТРК "СМОТРИМ".