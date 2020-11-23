В Международном конкурсе "Щелкунчик" примут участие 48 юных музыкантов

Новости

В МЧС предупредили об опасностях обледенения судов 17:38
Президент Болгарии открыл в Дубне конференцию по ядерным исследованиям 17:34
Роскомнадзор возбудил дело против Google из-за запрещенных сайтов 17:33
Бригады медиков федерального уровня помогут еще 5 регионам в борьбе с COVID-19 17:29
Для незаконных спонсоров митингов предложены штрафы до 200 тысяч рублей 17:24
Губерниев ответил на критику артистов по поводу "голубых огоньков" 17:21
Как минимум один человек погиб в результате стрельбы в Бруклине 17:17
Мурашко оценил ситуацию с обеспеченностью регионов лекарствами 17:11
Мурашко: Число тяжелых больных с COVID-19 по регионам не превышает 11% 17:10
Умер тренер Алексея Немова Евгений Николко 17:10
Мишустин разрешил сделать обязательными рекомендации по COVID-19 для бизнеса 17:06
Венесуэла открывает коммерческое авиасообщение с Россией 17:04
Осень 2020 года в Москве станет самой теплой за 140 лет 16:59
"РГ" покажет церемонию открытия кинофестиваля "Россия" онлайн 16:58
Мурашко: Запас коек для больных с COVID-19 составляет 20% по стране 16:57
В Святой Софии в Стамбуле сняли леса и открыли лик херувима 16:56
За неправомерное использование знаков СМИ предложены штрафы 16:54
Роспотребнадзор разрешил ретейлерам выбирать метод обеззараживания воздуха в помещениях 16:51
В РФПИ оценили уровень эффективности оксфордской вакцины 16:45
Мишустин пообещал регионам выделить средства на санитарный транспорт 16:42
Сериал с певицей и актрисой Аквафиной в главной роли покажут в России 16:33
Минтранс подготовит нацпроект по развитию водного транспорта 16:30
Россия начала поставки вертолетов в Республику Сербскую 16:25
Почта России станет доступней для людей с инвалидностью 16:13
Бирюков: Более 9 тыс. единиц техники ликвидируют последствия снегопада в Москве 15:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Почему потребительские кредиты стали менее доступны
Почему потребительские кредиты стали менее доступны
23.11.2020 16:47
Рубрика: Культура

В Международном конкурсе "Щелкунчик" примут участие 48 юных музыкантов

Текст: Наталья Лебедева
XXI Международный телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик" пройдет в Москве с 1 по 8 декабря. Несмотря на пандемию и вопреки всем сложностям и ограничениям, в столицу приедут 48 юных музыкантов и из 23 стран мира и 12 городов России.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По словам председателя Попечительского совета конкурса Ирины Никитиной-Хефлингер, конкурс в этом году проходит в совершенно особой ситуации.

Фото: Сергей Михеев/РГ
На сайте "РГ" прошла трансляция выступления дирижера Риккардо Мути

"В условиях, когда зрители ограничены в доступе к живой музыке, именно телевидение становится главной профессиональной платформой - сценой музыкальных событий", - приводит ее слова телеканал "Культура".

Директор Международного музыкального фонда Ланг Ланга Лешек Лукас Барвински-Браун уверен, что именно музыка утешает и придает силы, когда реальность пугает неизвестностью. "А когда мы с успехом перешагиваем очередной рубеж, музыка приносит нам радость", - добавил он.

Участники XXI Международного телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик" по традиции будут состязаться в трех номинациях: фортепиано, струнные инструменты (скрипка, виолончель, контрабас, арфа) и духовые (кроме блок-флейты) и ударные инструменты. Оценивать мастерство и талант музыкантов будет внушительное и уважаемое международное жюри из России, Европы и США.

Конкурс торжественно откроется 1 декабря в Концертном зале им. П.И. Чайковского. Конкурсантам предстоит пройти три тура. Программа I и II туров исполняется соло или с концертмейстером. Имена победителей назовут после III тура, на котором музыканты выступят с Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии под управлением дирижера Михаила Шехтмана.

Фото: Istock
Как пандемия повлияла на концертную индустрию в России

Каждый участник I тура получит диплом участника конкурса, участники II тура - звание дипломанта конкурса и памятные призы. Победителями III тура станут 9 лауреатов (по 3 в каждой номинации), которые получат главные премии конкурса: "Золотого Щелкунчика", "Серебряного Щелкунчика" или "Бронзового Щелкунчика". Обладателя приза зрительского голосования определят при помощи смс-голосования.

Выступления пройдут в Концертном зале им. П.И. Чайковского и органном концертном зале Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных.

Прямые трансляции будут идти на телеканале "Культура" и его сайте, а также на новой онлайн-платформе ВГТРК "СМОТРИМ".

Культура Музыка Классика

Главное сегодня

Видеотрансляция: Мишустин проводит заседание совета по борьбе с коронавирусом
Минобороны: В Карабахе соблюдается режим прекращения огня
Кремль назвал условия для возможного локдауна
Дагестанского офицера обвинили в подготовке терактов в метро Москвы
За сутки в России подтверждено 25 173 случая COVID-19 в 85 регионах
Самые интересные книжные новинки ноября
Где искать фильмы для своих родителей