Правительство РФ утвердило концепцию развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники до 2024 года. Это первый документ, формирующий основы нормативного регулирования данных технологий.

"Нам предстоит пройти уникальный путь в трансформации российского права, в его адаптации к взаимодействию и отношениям, возникающим между человеком и машинами. Это необходимо сделать в короткие сроки, руководствуясь при этом не только технократическими, но и гуманистическими принципами", - считает Руслан Ибрагимов, руководитель рабочей группы "Нормативное регулирование цифровой среды" организации "Цифровая экономика".

Помимо целей и задач в концепции поднимаются вопросы юридической ответственности за действия искусственного интеллекта и роботов, страхования ответственности, охраны результатов деятельности ИИ, регулирования беспилотного транспорта и т.д.

Эксперты полагают, что темпы развития и применения технологий искусственного интеллекта недооцениваются. В какой-то момент рост станет экспоненциальным, и мы перестанем понимать, где работает искусственный интеллект.

Вот некоторые примеры. Робототехническая компания Ubtech Robotics Inc. в 2018 году создала роботизированную игрушку с жидкокристаллическими глазами, способную взаимодействовать голосом с человеком и распознавать лица. Эта игрушка сочетает в себе робототехнику и искусственный интеллект.

Работая с рекрутинговой компанией TNG, Furhat Robotics опробовала первого в мире робота для собеседований. Он помогает снизить затраты на набор персонала и доказывает, что люди начинают доверять искусственному интеллекту.

Эксперты уверены: нормативное регулирование искусственного интеллекта необходимо

"У крупной российской авиакомпании уже несколько лет есть проект по использованию технологий ИИ для формирования летных экипажей пассажирских рейсов. Доказано, что экипажи с совместимыми психотипами эффективнее действуют в экстремальных ситуациях. ИИ научился учитывать физическое и эмоциональное состояние всех членов экипажа, добавляя к оценке практический летный опыт", - рассказывает Юрий Алексаков, генеральный директор "Соллерс Инжиниринг".

Один из практических кейсов применения ИИ в Москве - система распознавания лиц, развернутая на станциях метрополитена. Еще в поликлиниках Москвы запускают систему поддержки принятия врачебных решений с элементами искусственного интеллекта. С 20 октября этого года она запущена в 45 поликлиниках Москвы.

Чат-боты уже давно стали нормой. Согласно исследованию Accenture, рынок чат-ботов в России ожидает ежегодный прирост на 30 процентов в течение ближайших трех лет.

Так нужно ли вмешиваться нормативным регулированием в сферу ИИ? Эксперты уверены, что нужно. "Искусственный интеллект потенциально способен причинить вред человеку, поэтому важно на законодательном уровне определить, кто за это несет ответственность. Необходимо решить, кто является выгодоприобретателем благ, которые способен создать искусственный интеллект", - говорит Роман Лукьянов, управляющий партнер Semenov&Pevzner.

Без этого активное внедрение ИИ в повседневную жизнь может привести к правовому хаосу, считает эксперт.

"Этот вопрос обязательно должен регулироваться правительством. Бесконтрольное размещение ИИ-систем, например, тех же средств видеоаналитики - прямая угроза приватности и частной жизни любого человека. Необходима четкая законодательная база", - говорит Николай Бурныков, системный архитектор Orange Business Services Россия и СНГ.

Интересно, что власти Сан-Франциско запретили использовать системы видеонаблюдения с распознаванием лиц всем, включая полицию. А в Швеции средняя школа была оштрафована за использование системы распознавания лиц более чем на 20 тысяч долларов.

Россия занимает 29-е место среди 194 стран по готовности правительства к использованию потенциала ИИ

И все-таки спешки в конкретных законах в России нет, так как проникновение технологий искусственного интеллекта пока невысоко, считают эксперты. К тому же во многих странах все еще оперируют стратегиями, концепциями и другими похожими документами. "Отсутствие нормативной базы по искусственному интеллекту - международная проблема, и Россия действует в развитии правового регулирования даже более проактивно. Старт экспериментально-правового режима - тому подтверждение", - говорит Виктор Смирнов, руководитель направления "Цифровые процессы" ИТ-компании КРОК.

Темпы роста ИИ-рынка в России пока уступают общемировым показателям. В 2020-м, по данным IDC, у нас прогнозируется рост на 7,4 процента при глобальном среднегодовом росте в 17,1 процента, говорит Роман Стятюгин, руководитель аналитических сервисов PREDICT, Mail.ru Group. Бизнес плохо понимает возможности ИИ и воспринимает его как элемент будущего. На рынке мало публичных примеров, подтверждающих экономическую целесообразность применения технологии. Развитию рынка будет способствовать популяризация успешных проектов, считает Стятюгин.

22 процента российских компаний уже используют технологии искусственного интеллекта, показал опрос KMDA в 2020 году

По мнению Oxford Insights, Россия занимает 29-е место среди 194 стран по готовности правительства к использованию потенциала ИИ. "Россию можно отнести к догоняющим странам в области развития и применения технологий искусственного интеллекта. Та же программа беспилотных автомобилей Яндекса не сильно уступает аналогичному проекту от Google. У России хороший потенциал в медицине, прогнозировании и аналитике больших данных, автоматизации производства, беспилотных технологиях", - говорит Герман Бородов, директор дирекции по работе с ключевыми клиентами "ВымпелКом".

Все страхи, связанные с быстрым развитием искусственного интеллекта, преждевременны, считают эксперты. "Люди часто боятся чего-то нового и неизвестного. На практике эти опасения редко подтверждаются. Вспомните всеобщую боязнь клонирования. Ничего подобного в реальности не произошло. Были приняты соответствующие законы практически во всех странах. Регулирование искусственного интеллекта будет происходить по мере развития этого направления", - рассказывает Ларри Полтавцев, американский бизнесмен, основатель IT-школы Learnix Center, серийный предприниматель в IT-индустрии.

Всемирно известный физик Митио Каку объяснил опасность искусственного интеллекта: "Возьмите домашнего таракана и перенесите его в лес. Он тут же найдет где жить, что есть. А теперь попробуйте перенести в лес ваш робот-пылесос. Пока что мы не создали ничего умнее таракана".