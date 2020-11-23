В РФС осудили отстранение российского игрока в США за отказ встать на колено

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин назвал недопустимым отстранение Валерия Сарамутина от игр в США за отказ встать на одно колено.

Ранее российский футболист клуба "Остин Боулд" Валерий Сарамутин был отстранен от выступления из-за отказа поддержать движение Black Lives Matter и встать на колено перед матчем.

"Это просто недопустимо. Это как вера. Кто-то верит в своего бога, кто-то в другого, но за это же не наказывают. Когда он высказал свою позицию и не сделал этого, это не противозаконно. Он не нарушил закон. Мне кажется, они просто перегибают палку с этим. Я вас уверяю, что две трети населения Европы, не темных людей, я думаю, что они поддержат этого футболиста", - приводит слова Созина радиостанция "Говорит Москва".