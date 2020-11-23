Семь федеральных ведомств подготовили проекты по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в работу своих ведомств. 12 ноября руководители цифровой трансформации минэнерго, минпромторга, минкультуры, минобрнауки, Росреестра, Россельхознадзора, ФНС представили их на специальной стратегической сессии. Проекты рассмотрел и одобрил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Государство постепенно становится платформой, где все оцифровано. Технологии искусственного интеллекта могут применяться для подбора нужных госуслуг, для различных платежных систем, для идентификации граждан. Также искусственный интеллект может пригодиться при формировании кадрового резерва, для обеспечения кибербезопасности, в управлении городским и дорожным хозяйством ("умный город", "умные дороги"), ЖКХ (например, мониторинг расхода воды или электроэнергии). Одним из плюсов внедрения ИИ в работу госорганов может стать снижение документооборота и ускорение госуслуг.

Например, минпромторг подготовил проект по внедрению самообучаемой системы распознавания неструктурированного текста для более удобного предоставления госуслуг. Интеллектуальные системы анализа о промышленном производстве, загрузке оборудования и производственной логистике позволят перевести господдержку в проактивный формат. На основе государственной информационной системы промышленности (ГИСП) министерство планирует также создать отраслевые дата-сеты, которые позволят более корректно анализировать фактический уровень промышленного производства.

Можно будет анализировать также уровни загрузки промышленного оборудования, остаточную амортизацию и срок полезного использования промышленного оборудования на уровнях конкретного субъекта деятельности в сфере промышленности. Минпромторг планирует реализовать эти решения к концу 2022 года.

Дмитрий Чернышенко предложил внедрить лучшие из одобренных на стратсессии проектов в программы цифровой трансформации и других ведомств. Реестр таких решений создаст по его поручению минцифры.

Работа над проектами шла с августа 2020 года - руководители цифровой трансформации готовили проектные решения по мере прохождения обучения. Основные задачи представленных на итоговой сессии проектов - ускорение выполнения государственных функций и снижение трудозатрат, пояснили в пресс-службе минцифры. В основном это проекты с использованием компьютерного зрения (распознавание объектов и документов) и речевых технологий (работа с текстами, чат-боты). Взаимодействие граждан с государством становится мультиканальным, и если раньше граждане могли обратиться в госорганы, написав письмо или позвонив по телефону, то сейчас они могут пользоваться порталом Госуслуг или обращаться в МФЦ. Новые технологии позволяют внедрять электронных ассистентов, чат-боты и другие способы связи.

Внедрение решений в области ИИ требует специальной подготовки, ей занимается Центр подготовки руководителей цифровой трансформации

Часть ведомств - участников сессии также предложили к использованию рекомендательные системы. Речь может идти об изучении потребностей пользователя и предложении ему нужной услуги. Некоторые ведомства также разработали решения, которые ускорят внедрение ИИ в отраслевые компании.

Большинство проектов пока находятся на начальной стадии проработки. "Проекты рассматриваются и защищаются перед экспертами из минцифры, минэкономразвития, аппарата правительства, организации "Цифровая экономика", ведущих вузов (ВШЭ, РАНХиГС) и Альянса по искусственному интеллекту, куда входят такие крупные компании, как Сбербанк, Мейл.ру, Яндекс и прочие", - уточнили в минцифре.

Подготовка и внедрение решений в области ИИ требует специальной подготовки, для чего два года назад на базе РАНХиГС был создан Центр подготовки руководителей цифровой трансформации. К концу 2020 года число госслужащих, которые прошли здесь обучение, составит более 23 000 человек. Один из курсов центра как раз рассчитан на заместителей федеральных министров и руководителей служб с фокусом на разработку планов и дорожных карт цифровой трансформации по их направлениям.

В начале сентября Дмитрий Чернышенко выступил с предложением ввести должности замруководителей по цифровой трансформации во всех региональных органах исполнительной власти. Идею одобрил президент России Владимир Путин. Так что можно ожидать внедрения технологий искусственного интеллекта на всех уровнях власти.