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23.11.2020 16:56
Рубрика: В мире

В Святой Софии в Стамбуле сняли леса и открыли лик херувима

Текст: Константин Волков

В соборе Святой Софии в Стамбуле, превращенной в июле этого года из музея в мечеть, сняли реставрационные леса, которые стояли там с перерывом с начала 1990-х годов, сообщает турецкая газета Hurriyet. Теперь посетители смогут увидеть мозаичный лик шестикрылого серафима на северо-восточном парусе купола храма.

Фото: iStock/Recebin
Почему от превращения Святой Софии в мечеть мало что изменится

Серафимы есть на всех четырех парусах, однако их лица после падения Константинополя и превращения Святой Софии в мечеть были закрыты металлическими щитами со звездами либо закрашены в ходе реставрации, проведенной состоявшим на русской службе швейцарским архитектором Гаспаре Фоссати. Он прибыл в Стамбул в 1845 году, чтобы построить новое здание русского посольства (сейчас это генконсульство РФ на улице Истикляль), а заодно по заказу султана покрасил желтой краской стены внутри Святой Софии, которые в то время были сильно облуплены. Специалисты обычно ругают Фоссати за грубую работу, однако она позволила сохранить до нашего времени много византийских мозаик и фресок.

Время, когда были паруса купола были расписаны серафимами, точно неизвестно, но предполагается, что это было сделано до 1204 года. Известно, что лики серафимов во время оккупации Константинополя крестоносцами пострадали настолько, что некоторые из них пришлось написать как фрески, так как мозаика не подлежала восстановлению.

На настоящий момент остается неясным, останется лик херувима открытым, или он вновь будет спрятан за металлической маской.

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