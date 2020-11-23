Вирусологи перечислили ошибки при сдаче теста на COVID-19

Российские медики предостерегают от ошибок во время сдачи тестов на коронавирус. Чтобы результат процедуры был максимально точным и пациентам, и медикам надо соблюдать определенные правила. Так перед прохождением проверки нельзя есть, пить и полоскать рот антисептическим раствором.

"На результат теста влияет и время его проведения. Если человек заразился недавно, то количество вируса может быть низким, и тест его не уловит. В то же время если человек болеет давно, у него уже может не оказаться вируса в зеве или в носовых проходах, так как развитие болезни будет проходить в нижних отделах дыхательных путей", - цитирует РБК терапевта Татьяну Романенко.

Качество подготовки самих проб - тоже влияет на итог проверки. Весь инструмент должен быть стерильным. Вирусная РНК - хрупкая субстанция, которая быстро распадается под действием ряда ферментов, а для правильного теста РНК должна быть целой, поясняет вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский. Ферменты, разрушающие РНК, есть у нас на руках, они везде вокруг нас, в бактериях их много. Важно избегать малейшего внесения примесей.

Эксперты подчеркивают, что применяемые сегодня в России тест-системы отличаются высокой точностью. Важно соблюдать правила выполнения этой процедуры и тогда риск ошибочного результата будет максимально снижен. Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что Россия вышла на второе место в мире по общему количеству проведенных тестов на наличие нового коронавируса.