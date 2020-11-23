Новости

Военные РФ примут участие в разминировании местности в Карабахе 05:19
В Нью-Йорке с весны не могут захоронить сотни тел погибших от COVID-19 04:51
В ГИБДД разъяснили новые правила сдачи экзаменов на права 04:40
Эксперты: До 35 российских банков могут лишиться лицензии 04:02
В шанхайском аэропорту "Пудун" началась всеобщая проверка на COVID-19 03:45
В Приморье самолетами доставили восемь генераторов 03:35
Названы регионы России с самыми высокооплачиваемыми работниками 03:22
Полиция задержала подростка в связи со стрельбой в Висконсине 03:08
В Британии сократят режим самоизоляции для возвращающихся из ряда стран 02:26
Чехия стала лидером в ЕС по числу смертей от коронавируса 02:01
СМИ: Актер Прилучный сильно избит и находится в больнице 01:45
Пушков прокомментировал выход США из Договора по открытому небу 01:36
В Москве скончался 71 пациент с коронавирусом 01:29
Миссия Франции выполнит наблюдательный полет над Россией 01:05
Медведев поделился эмоциями после победы на Итоговом турнире 00:51
Вильфанд пообещал жителям центра России аномальное тепло 00:20
Медведев обыграл Тима и стал победителем Итогового турнира 00:03
Российскую вакцину "Спутник V" в Беларуси начнут производить в этом году 22.11.2020
В Нальчике произошел крупный пожар в торговом центре 22.11.2020
В Тунисе 47 человек пострадали в ДТП с участием туристического автобуса 22.11.2020
Московские спасатели нашли пропавших людей в заброшенной каменоломне 22.11.2020
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса 16 тысяч 538 военнослужащих 22.11.2020
Билл Гейтс рассказал, когда ударит следующая пандемия 22.11.2020
На юге Москвы ликвидировали пожар на складе 22.11.2020
США официально подтвердили выход из Договора по открытому небу 22.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
Введение электронных паспортов машин вызвало проблемы у автовладельцев
Есть ли у Европы альтернативы российскому газу
Есть ли у Европы альтернативы российскому газу
Росархив рассекретил документы из фонда Нюрнбергского трибунала
Росархив рассекретил документы из фонда Нюрнбергского трибунала
23.11.2020 05:19
Рубрика: Власть

Военные РФ примут участие в разминировании местности в Карабахе

Самолеты Ан-124, Ил-76 и Ту-154 ВКС России доставили в Ереван специалистов, технику и вооружение, а также служебных собак Международного противоминного центра Минобороны РФ. Военным предстоит выполнить задачи по разминированию местности, дорог и объектов в районах Нагорного Карабаха, наиболее пострадавших во время конфликта.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
МЧС России отправит усиление в Карабах

Доставлено более 100 военнослужащих, 13 единиц военной и специальной техники, в том числе многофункциональные робототехнические комплексы разминирования "Уран-6", бронетранспортеры и бронеавтомобили, пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение военного ведомства. Отмечается, что российские специалисты способны выполнять задачи по разминированию местности в различных физико-географических условиях как вручную, так и с применением расчетов минно-розыскной службы, робототехнических средств.

Напомним, девятого ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документом предусмотрено размещение в регионе российских миротворцев.

Власть Власть Безопасность Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Проблема Нагорного Карабаха

Главное сегодня

Путин объяснил отсрочку с поздравлениями победителю выборов в США
Пушков прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
ВОЗ предупредила об угрозе третьей волны COVID-19 в Европе
Путин назвал авторов договоренности по Карабаху
Медведев обыграл Тима и стал победителем Итогового турнира
Верховный суд РФ запретил уплотнять должников в единственном жилье
Бастрыкин: Противодействие коррупции идет системно и наступательно