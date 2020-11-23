Военные РФ примут участие в разминировании местности в Карабахе

Самолеты Ан-124, Ил-76 и Ту-154 ВКС России доставили в Ереван специалистов, технику и вооружение, а также служебных собак Международного противоминного центра Минобороны РФ. Военным предстоит выполнить задачи по разминированию местности, дорог и объектов в районах Нагорного Карабаха, наиболее пострадавших во время конфликта.

Доставлено более 100 военнослужащих, 13 единиц военной и специальной техники, в том числе многофункциональные робототехнические комплексы разминирования "Уран-6", бронетранспортеры и бронеавтомобили, пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение военного ведомства. Отмечается, что российские специалисты способны выполнять задачи по разминированию местности в различных физико-географических условиях как вручную, так и с применением расчетов минно-розыскной службы, робототехнических средств.

Напомним, девятого ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документом предусмотрено размещение в регионе российских миротворцев.