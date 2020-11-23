Технологические компетенции, необходимые для развития беспилотного транспорта, уже полностью сформированы. Основная гонка на маршрутах беспилотной трансформации сегодня ведется на уровне разрешительной регуляторики. В России необходимо упростить процедуры допуска беспилотных авто на дороги общего пользования, а для летающих беспилотников - порядок получения данных при картографической съемке.

Совершенствование законодательной базы для автономного транспорта, как полагают эксперты, станет одной из главных тем мировой повестки в постковидную эпоху. На днях европейский регулятор автомобильного транспорта выдал разрешение на перемещение по дорогам летающему автомобилю PAL-V Liberty, созданному в Нидерландах. Беспилотные летающие такси к 2022 году планируют запустить в Барселоне. Первые испытания на территории китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" успешно прошел беспилотный электроавтобус.

Российские компании не отстают от общего тренда. Системы автопилотирования давно используются на воздушном транспорте и железной дороге (на маршруте поезда "Сапсан" Москва - Санкт-Петербург). Однако внедрить их на автотранспорте оказалось сложнее не только из-за неготовности соответствующей инфраструктуры и нормативно-правовой документации, но и из-за непростой системы согласования нарушений ПДД, страховых выплат и других факторов. Но работа по преодолению этих барьеров идет, а некоторые ее результаты уже сегодня можно наблюдать в работе коммерческого транспорта, в сфере логистики, сельского хозяйства. Так, специалисты "КАМАЗа" разработали автономный аккумуляторный электромобиль "Челнок" с бортовой платформой КАМАЗ-3373. Это шестой по счету беспилотный автомобиль компании и первый - бескабинный. На полях ведущих агрокомплексов страны зерноуборочные комбайны, тракторы, опрыскиватели постепенно оснащаются отечественными системами роботизированных технологий уборки урожая на базе искусственного интеллекта. Воронежский стартап Scienex успешно протестировал систему управления летающего автомобиля, который получит название Flyter. Уже к лету 2021 года планируется создать полноценный прототип.

Умные дороги должны быть оснащены беспроводными широкополосными сетями связи

Однако для повсеместного выхода "умных" авто на дороги страны эти дороги тоже необходимо интеллектуализировать. "Умная дорога" - технология, при которой автомобиль эффективно взаимодействует с дорожной инфраструктурой, другими машинами, пешеходами, а также современными сетями и типами связи. Основной задачей для отечественных разработчиков становится создание единого стандарта цифровой модели дорог. Как пояснил ранее заместитель генерального директора ФГУП "ЗащитаИнфоТранс" Виктор Парахин, Минтранс России в кооперации с минцифры уже работают над внедрением пилотных проектов оснащения российских дорог широкополосными беспроводными сетями связи. "В прошлом году завершено проектирование такой сети вдоль трассы А-181 "Скандинавия" от Финляндии до Санкт-Петербурга, в этом году приступили к проектированию сети мобильного широкополосного доступа вдоль трассы М-11. Это большой проект, который позволит создать предпосылки для внедрения беспилотного цифрового коридора Москва - Санкт-Петербург. Здесь важно, чтобы система выстраивалась на российских стандартах и оборудовании", - подчеркнул он.

Планы по созданию таких сетей у профильных ведомств достаточно амбициозные, а нынешние проектные разработки ведутся с учетом того, чтобы создать основу для беспилотного движения на всей протяженности международного транспортного коридора Европа - Западный Китай. Намеченное на вторую половину 2021 года начало строительства платной трассы Казань - Москва предполагает включение в этот проект элементов системы "Умная дорога" и в будущем может стать первым участком движения беспилотников. Наряду с этим Минтранс России анонсировал создание единой национальной картографической платформы, которая упростит сверхточную навигацию, в том числе и для беспилотных транспортных средств.

Полномасштабный запуск в РФ беспилотного транспорта тормозит ряд барьеров, в первую очередь регуляторных. Например, для внедрения аэротакси в РФ необходимо изменить текущее законодательство, поскольку сегодня оно предусматривает получение особого разрешения для запуска дрона весом свыше 30 килограмм. Правительство уже утвердило концепцию обеспечения безопасности при использовании беспилотных автомобилей, а минтранс предложил комплекс мер для тестирования и поэтапного ввода в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированного транспорта без присутствия инженера-испытателя на борту. В декабре ряд российских разработчиков могут начать первые такие испытания в потоке движения на трассах Подмосковья. Как сообщили в ведомстве, уже пройден первый этап технологической зрелости и готовности высокоавтоматизированного транспорта к эксплуатации. Сейчас начинается второй - практического внедрения и массового использования этих технологий. При этом одной из главных задач становится создание необходимой и достаточной нормативно-правовой базы. Она должна учитывать решение принципиально важных вопросов, таких как классификация, учет и порядок расследования правонарушений с участием беспилотников, а также права и обязанности участников дорожного движения.

Кроме того, предусмотрена разработка и создание цифровых и интеллектуальных систем учета и организации движения высокоавтоматизированного транспорта, создание специальных тестовых зон для проведения отдельных процедур его опытной эксплуатации. "Наличие благоприятной правовой среды во многом определит, где беспилотный транспорт быстрее всего станет частью повседневной жизни. Переход к прогрессивному регулированию позволит России не только одной из первых начать массово использовать беспилотные автомобили, но и даст возможность отечественной технологии быстрее развиваться и успешно конкурировать на международном рынке", - считает директор по корпоративным отношениям "Яндекса" Антон Шингарев.

Тестирование беспилотных автомобилей сегодня ведется более чем в десяти российских регионах на дорогах общего пользования и в особых условиях Арктики и Крайнего Севера. В целом реализация заявленного плана мероприятий должна обеспечить создание условий для безопасного движения беспилотников на автотрассах страны к 2024 году.