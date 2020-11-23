Зеленский вылечился от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский вылечился от COVID-19. Как передает strana.ua, так он сам заявил в своем Telegram-канале.

"У меня, наконец, отрицательный результат теста на коронавирус. Я уже на работе. День будет насыщенным, но я очень рад окунуться в работу в обычном режиме", - сообщил Зеленский. По его словам, люди должны себя беречь, "понимать, что сейчас обязательными являются медицинские маски, самоизоляция, социальная дистанция, сбалансированные витаминные программы, спортивный режим". "Все это крайне важно, и все это вместе дает нам надежду", отметил он.

Как обратили внимание местные СМИ, 23 ноября о своем выздоровлении заявил и глава офиса президента Андрей Ермак. Они оба ранее были госпитализированы с коронавирусной инфекцией в больницу "Феофания", где им были предоставлены специально оборудованные палаты.

Во вторник в Верховной Раде продолжится обсуждение ряда законопроектов, в том числе о будущем Конституционного суда. От решения этого вопроса, по словам главы МВФ Кристалины Георгиевой, зависит судьба следующего транша.