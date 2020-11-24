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24 ноября 2020 г.

Распоряжение правительства Республики Алтай от 20 ноября 2020 года № 704-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

Внести в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай" следующие изменения:

1) пункт 11.2.1 признать утратившим силу;

2) пункт 12.1.1 признать утратившим силу;

3) в пункте 14.1.3 слова "по 23 ноября" заменить словами "по 30 ноября".

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин



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