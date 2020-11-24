Указ губернатора Архангельской области от 24 ноября 2020 года № 176-у "О внесении изменений в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьей 6 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", пунктами 24 и 25 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, статьей 5 областного закона от 20 сентября 2005 года № 85-5-ОЗ "О компетенции органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны", пунктами 30 и 31 Положения об Архангельской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 16 июня 2015 года № 226-пп, в целях минимизации последствий от возможных чрезвычайных ситуаций, а также принятия дополнительных мер по защите населения и территорий Архангельской области от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у "О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Архангельской области А.В.Цыбульский





Утверждены указом Губернатора Архангельской области от 24 ноября 2020 г. № 176-у

Изменения, которые вносятся в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у

1. Пункт 4 дополнить новым подпунктом 22 следующего содержания:

"22) на проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий на открытых спортивных сооружениях при соблюдении участниками и зрителями социального дистанцирования с загрузкой объектов не более 50 процентов от единовременной пропускной способности открытого спортивного сооружения;".

2. В подпункте 6 пункта 5:

1) подпункт "а" после слова "зрителям" дополнить словами ", за исключением проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий на открытых спортивных сооружениях с учетом ограничений, предусмотренных подпунктом "а1 настоящего подпункта";

2) дополнить новым подпунктом "а1" следующего содержания:

"а1) с соблюдением следующих ограничений при проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий на открытых спортивных сооружениях с участием зрителей (посетителей):

вход на официальные физкультурные и спортивные мероприятия исключительно в гигиенических масках для защиты органов дыхания;

проведение бесконтактного контроля температуры тела зрителей (посетителей) при входе на открытое спортивное сооружение и недопущение лиц с повышенной температурой и признаками первых респираторных симптомов;

социальное дистанцирование между зрителями (посетителями) не менее 1,5 метра (за исключением семей и лиц, которые пришли или приобрели билеты совместно);

рассадка зрителей (посетителей) с интервалом не менее чем через одно зрительское место (за исключением семей и лиц, которые пришли или приобрели билеты совместно);

загрузка открытого спортивного сооружения не более 50 процентов от его единовременной пропускной способности;".







