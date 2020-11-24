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24 ноября 2020 г.

Постановление губернатора Белгородской области от 23 ноября 2020 года № 127 "О внесении изменений в постановление Губернатора Белгородской области от 08 мая 2020 года № 58"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление Губернатора Белгородской области от 08 мая 2020 года № 58 "О мерах по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Белгородской области":

- пункт 2 постановления дополнить подпунктом 2.2 следующего содержания:

"2.2. Запретить в период с 1 декабря 2020 года по 1 февраля 2021 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, их проведение, оказание в период с 23:00 до 06:00 часов.";

- подпункт 2.4 пункта 2 постановления дополнить четвертым абзацем следующего содержания:

"- в возрасте 65 лет и старше, относящихся к группе риска заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), с 24 ноября 2020 года по 14 декабря 2020 года обеспечить соблюдение режима самоизоляции, установленного постановлением Главного государственного санитарного врача по Белгородской области от 18 ноября 2020 года № 8563 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-19 в Белгородской области".";

- дополнить постановление пунктом 4 следующего содержания:

"4. Государственным органам, органам местного самоуправления усилить режим текущей дезинфекции в местах общего пользования и массового пребывания граждан (во всех объектах торговли (включая рынки, ярмарки), оказания услуг населению, медицинских организациях, организациях, продолжающих свою работу, в общественном транспорте, включая легковые такси, помещениях общественных и административных зданий).".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Белгородской области В.В.Гладков



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