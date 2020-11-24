Большинство россиян за обязательное ношение масок в общественных местах

Большинство россиян - 89 процентов - поддерживают введение обязательного ношения масок в общественных местах в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. Против введения обязательного ношения масок выступает каждый десятый опрошенный.

По данным опубликованных на сайте ВЦИОМ результатов опроса, 87 процентов россиян в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране готовы также соблюдать в общественных местах социальную дистанцию в 1,5-2 метра. 12 процентов не поддерживают такие правила.

Напомним, что ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса призвала ужесточить контроль за соблюдением принятых в России мер по борьбе с коронавирусом.