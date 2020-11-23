Попова призвала усилить контроль за ограничениями по коронавирусу

Эпидемиологическая ситуация в стране остается достаточно напряженной, отметила главный санитарный врач на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19. За прошедшую неделю разброс суточного показателя находился в интервале от 1,8 на 100 тысяч населения в Республике Татарстан до 57,5 в Карелии.

Ограничительные мероприятия приняты в подавляющем большинстве субъектов Федерации. Увеличивается количество регионов с запретом на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания в период с 23:00 до 06:00, а также с особым режимом для лиц старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Повсеместно задействован обязательный масочный режим в общественных местах и на транспорте.

"Я бы хотела обратить внимание на необходимость усиления контроля за принятыми решениями об ограничениях", - сказала Анна Попова.