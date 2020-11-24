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24.11.2020 03:39
Рубрика: В мире

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 59 миллионов

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 59 миллионов. Цифры публикуют специалисты университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику заболеваемости.

Фото: AFP/Michal Cizek
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"Общее число случаев заражения коронавирусом составляет 59 070 488, скончались 1 394 694 человек с подтвержденным заболеванием", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Среди стран на первом месте по числу инфицированных США, в которых вирусом SARS-CoV-2 заражены 12 миллионов 395 тысяч 660 человек. На втором Индия, в которой положительный тест получили свыше девяти миллионов жителей (9 139 865). На третьем Бразилия, где коронавирусом болеют больше шести миллионов человек (6 071 401).

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что эксперты до сих пор не установили источник коронавируса нового типа, где и когда произошел первый случай заражения. По его словам, "нулевых случаев" могло быть несколько. Первыми носителями вируса могли быть как люди, так и животные разных видов. Для дальнейшего изучения заболевания и поиска его источника в ближайшее время в Китай отправится группа международных научных экспертов, добавил представитель ВОЗ.

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