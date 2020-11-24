Указ главы Чувашской Республики от 23 ноября 2020 года № 294 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166"

Руководствуясь статьей 73 Конституции Чувашской Республики, постановляю:

1. Внести в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166 "О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики" (в редакции указов Главы Чувашской Республики от 27 июня 2020 г. № 173, от 11 июля 2020 г. № 182, от 28 июля 2020 г. № 202, от 15 августа 2020 г. № 209, от 19 августа 2020 г. № 211, от 22 августа 2020 г. № 213, от 28 августа 2020 г. № 216, от 4 сентября 2020 г. № 223, от 11 сентября 2020 г. № 227, от 19 сентября 2020 г. № 231, от 29 сентября 2020 г. № 261, от 17 октября 2020 г. № 275, от 2 ноября 2020 г. № 285, от 10 ноября 2020 г. № 292) следующие изменения:

дополнить пунктом 2.2 следующего содержания:

"2.2. Установить, что с 24 ноября по 5 декабря 2020 г. включительно реализация образовательных программ осуществляется с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для обучающихся:

9-11 классов общеобразовательных организаций, расположенных на территории городов Чебоксары и Новочебоксарска Чувашской Республики;

организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, осуществляющих свою деятельность на территории Чувашской Республики.";

в пункте 5.1:

в абзаце пятнадцатом слова "50 человек" заменить словами "25 человек", слова "100 человек" заменить словами "50 человек";

абзац девятнадцатый дополнить словами ", с соблюдением условий, указанных в пункте 2.2 настоящего Указа";

дополнить новым абзацем двадцать восьмым следующего содержания:

"недопущение оказания услуг общественного питания на территориях фуд-кортов (зона питания, где посетителям предлагают услуги сразу несколько объектов общественного питания, имеющих общий зал для питания), за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов;";

абзацы двадцать восьмой - тридцать второй считать соответственно абзацами двадцать девятым - тридцать третьим.

2. Настоящий Указ вступает в силу с 24 ноября 2020 года.

Глава Чувашской Республики О.Николаев







