Доктор Комаровский рассказал, как готовиться к встрече с коронавирусом

Гарантию того, что вы не заболеете новым коронавирусом, дает только вакцинация, однако на данный момент она еще недоступна. Тем не менее к встрече с SARS-CoV-2 можно подготовиться, что позволит снизить вероятность подцепить недуг либо избежать того, что он будет протекать в тяжелой форме, сообщил на своем YouTube-канале доктор Евгений Комаровский.

По словам медика, сейчас все постоянно говорят про цинк, витамины C и D, но они никак не влияют на вероятность заболеть.

- На сегодня врачи боятся не того, что вы заболеете, а что вы заболеете тяжело. Того, что после недели насморка и температуры, организм пойдет вразнос и возникнут осложнения в легких с дыхательной недостаточностью, с тромбообразованием, - подчеркнул Комаровский.

Сейчас имеются данные о том, что вероятность перехода болезни в тяжелую форму, которая имеет место у 5-15 процентов заболевших, зависит от того, есть ли у вас в организме дефицит указанных выше элементов, поэтому его следует не допускать.

Сам факт, заболеете вы или нет, зависит от двух вещей - с каким количеством вируса вы встретитесь и в каком состоянии ваш организм будет на момент встречи. В связи с этим доктор Комаровский рекомендует обратить пристальное внимание на местный иммунитет. В первую очередь речь идет о состоянии слизистых оболочек.

- Если у вас пересохло в носу, во рту, если вы в сухом и теплом воздухе, если вы потный, с пересохшими слизистыми, то организм практически не может остановить вирус. Он получает все условия для размножения, - разъяснил специалист.

Поэтому нужно стараться дышать чистым прохладным воздухом с нормальной влажностью (40-60 процентов), избегать дефицита жидкости. По возможности увлажнять дыхательные пути, например, солевыми растворами. И уже следом по значимости в плане противостояния коронавирусу идут витамины, микроэлементы и все остальное. Обзавестись увлажнителем воздуха и гигрометром, если их еще нет, сейчас будет полезно, уверен Комаровский.

По словам медика, сейчас все постоянно говорят про цинк, витамины C и D, но они никак не влияют на вероятность заболеть.