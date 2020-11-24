Новости

В санатории в Хабаровском крае произошла вспышка COVID-19 07:13
British Airways продаст сделанные на заказ изделия для первого класса 06:50
Доктор Комаровский рассказал, как готовиться к встрече с коронавирусом 06:20
Жительницу Забайкалья наградили медалью за пошив масок 05:50
От туристов, въезжающих в США, потребуют внести залог в 15 тысяч долларов 05:30
Китай начал миссию по поиску образцов горных пород с Луны 05:23
В Джорджии вновь пересчитают голоса избирателей 04:09
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 59 миллионов 03:39
В Роспотребнадзоре назвали грозный симптом коронавируса 02:29
Китайская ракета "Чанчжэн-5" вывела лунный зонд на заданную орбиту 01:52
Москвичу присудили штраф в 400 тысяч рублей за байки о коронавирусе 01:27
СМИ: Жена актера Михаила Ефремова подает на развод 01:06
В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом 23.11.2020
Генерал МВД получил 8 лет колонии 23.11.2020
Путин наградил медиков и благотворителей 23.11.2020
Путин наградил Смехова и Шукшину 23.11.2020
Путин наградил ветерана за помощь семьям погибших от COVID-19 врачей 23.11.2020
Количество онлайн-сервисов "Одного окна" для экспорта увеличат до 28 23.11.2020
Нападающий "Спартака" Соболев прооперирован в Риме 23.11.2020
Джонсон объявил о завершении 2 декабря карантина в Англии 23.11.2020
Как подарок на Новый год. Geely назвала дату старта продаж Tugella 23.11.2020
Глава отдела МВД в Дагестане арестован по подозрению в подготовке теракта 23.11.2020
Представлена интерактивная карта российской гуманитарной помощи в мире 23.11.2020
Сарик Андреасян создаст свою киношколу 23.11.2020
Российский миротворец получил ранение при взрыве мины в Карабахе 23.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Задайте вопрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
Задайте вопрос заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петру Бирюкову
24.11.2020 06:20
Рубрика: Общество

Доктор Комаровский рассказал, как готовиться к встрече с коронавирусом

Текст: Алексей Иванов

Гарантию того, что вы не заболеете новым коронавирусом, дает только вакцинация, однако на данный момент она еще недоступна. Тем не менее к встрече с SARS-CoV-2 можно подготовиться, что позволит снизить вероятность подцепить недуг либо избежать того, что он будет протекать в тяжелой форме, сообщил на своем YouTube-канале доктор Евгений Комаровский.

По словам медика, сейчас все постоянно говорят про цинк, витамины C и D, но они никак не влияют на вероятность заболеть.

Фото: Getty Images
В каких случаях COVID-19 можно лечить в домашних условиях

- На сегодня врачи боятся не того, что вы заболеете, а что вы заболеете тяжело. Того, что после недели насморка и температуры, организм пойдет вразнос и возникнут осложнения в легких с дыхательной недостаточностью, с тромбообразованием, - подчеркнул Комаровский.

Сейчас имеются данные о том, что вероятность перехода болезни в тяжелую форму, которая имеет место у 5-15 процентов заболевших, зависит от того, есть ли у вас в организме дефицит указанных выше элементов, поэтому его следует не допускать.

Сам факт, заболеете вы или нет, зависит от двух вещей - с каким количеством вируса вы встретитесь и в каком состоянии ваш организм будет на момент встречи. В связи с этим доктор Комаровский рекомендует обратить пристальное внимание на местный иммунитет. В первую очередь речь идет о состоянии слизистых оболочек.

- Если у вас пересохло в носу, во рту, если вы в сухом и теплом воздухе, если вы потный, с пересохшими слизистыми, то организм практически не может остановить вирус. Он получает все условия для размножения, - разъяснил специалист.

Поэтому нужно стараться дышать чистым прохладным воздухом с нормальной влажностью (40-60 процентов), избегать дефицита жидкости. По возможности увлажнять дыхательные пути, например, солевыми растворами. И уже следом по значимости в плане противостояния коронавирусу идут витамины, микроэлементы и все остальное. Обзавестись увлажнителем воздуха и гигрометром, если их еще нет, сейчас будет полезно, уверен Комаровский.

По словам медика, сейчас все постоянно говорят про цинк, витамины C и D, но они никак не влияют на вероятность заболеть.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Мишустин распределил 80 млрд между 39 регионами
Правительство не планирует вводить новые ограничения из-за COVID-19
В Роспотребнадзоре назвали грозный симптом коронавируса
Путин подписал закон о повышении НДФЛ на доходы свыше 5 миллионов рублей
Российский миротворец получил ранение при взрыве мины в Карабахе
Как на наш мозг повлияло то, что мы почти перестали писать от руки
Почему нельзя после мытья рук применять антисептик