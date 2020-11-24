Доктор Мясников посоветовал россиянам встретить Новый год дома

В условиях пандемии отказываться от празднования Нового года не стоит, а встретить его лучше дома - в кругу семьи и с друзьями. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился врач и телеведущий Александр Мясников.

- Приглашайте тех, кого хотите видеть: семья, друзья. Хотите провести Новый год вдвоем - хорошо, соберется вся семья - прекрасно! Как клиницист говорю, что праздники надо справлять, жизни надо радоваться и человеком свободным себя необходимо чувствовать. Иначе нас поглотят недуги в тысячу раз страшнее, чем коронавирус, - отметил он.

Также нет никаких противопоказаний, чтобы гулять в новогоднюю ночь - заразиться вирусом SARS-CoV-2 на улице практически нельзя.

Вместе с тем доктор негативно отозвался о корпоративах, для него это "в принципе порочная идея".

- Друзья и так соберутся, а вот пестрым коллективом - чревато, эпидемия - не время для корпоративов, - заключил врач.

Отметим, что во многих регионах рестораны и заведения общепита в новогоднюю ночь и так не будут работать по распоряжению местных властей. Чаще всего кафе и барам предписано закрываться в 23.00 или в 22.00. Делается это именно для того, чтобы избежать массовых собраний и не провоцировать распространение болезни. К тому же под воздействием алкоголя люди склонны меньше соблюдать санитарные ограничения, в том числе социальную дистанцию.