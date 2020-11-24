Елизавета II пожаловала сыну российского бизнесмена титул барона Сибирского

Королева Великобритании Елизавета II пожаловала бизнесмену и издателю Евгению Лебедеву титул барона Хэмптонского и Сибирского, сообщает правительственный бюллетень The Gazette.

О том, что сын российского предпринимателя Александра Лебедева станет членом Палаты лордов британского парламента, стало известно в конце июля. Кандидатуру Евгения Лебедева рекомендовал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Количество членов Палаты лордов не ограничено, на сегодняшний день их около 800. В отличие от избирающихся депутатов Палаты общин, члены Палаты лордов назначаются королевой по рекомендации премьер-министра. Существует также сравнительно небольшая группа наследственных лордов, уточняет РИА Новости. Имя Евгения Лебедева значится в обнародованном списке 36 новых пожизненных пэров.