General Motors обязали отозвать почти 6 млн автомобилей

Компания General Motors должна отозвать 5,9 миллионов автомобилей из-за подушек безопасности японской Takata. Концерну отзыв обойдётся примерно в 1,2 млрд долларов.

Как сообщает Automotive News, Агентство безопасности США отклонило петицию производителя с просьбой избежать крупный отзыв.

По данным Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), в пиропатронах подушек безопасности существует риск взрыва при длительном воздействии высоких температур и влажности. В случае взрыва в пассажиров могут вылететь металлические фрагменты.

Бесплатному ремонту в рамках отзывной кампании подлежат машины 2007-2014 годов выпуска, которые были реализованы на североамериканском автомобильном рынке. В список входят следующие модели: Cadillac Escalade, Chevrolet Silverado, Chevrolet Suburban, Chevrolet Tahoe, GMC Sierra, GMC Yukon.

Ранее массовый дефект подушек безопасности Takata затронул около 63 миллионов автомобилей в США и примерно 100 миллионов машин по всему миру.