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24.11.2020 11:30
Рубрика: Легковые авто

General Motors обязали отозвать почти 6 млн автомобилей

Текст: Валерий Карташов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания General Motors должна отозвать 5,9 миллионов автомобилей из-за подушек безопасности японской Takata. Концерну отзыв обойдётся примерно в 1,2 млрд долларов.

Фото: Пресс-служба Toyota.
Автомобили, созданные Toyota и BMW, отзывают из-за риска возгорания

Как сообщает Automotive News, Агентство безопасности США отклонило петицию производителя с просьбой избежать крупный отзыв.

По данным Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), в пиропатронах подушек безопасности существует риск взрыва при длительном воздействии высоких температур и влажности. В случае взрыва в пассажиров могут вылететь металлические фрагменты.

Бесплатному ремонту в рамках отзывной кампании подлежат машины 2007-2014 годов выпуска, которые были реализованы на североамериканском автомобильном рынке. В список входят следующие модели: Cadillac Escalade, Chevrolet Silverado, Chevrolet Suburban, Chevrolet Tahoe, GMC Sierra, GMC Yukon.

Ранее массовый дефект подушек безопасности Takata затронул около 63 миллионов автомобилей в США и примерно 100 миллионов машин по всему миру.